Rétrospective Jacques Revaux

Samedi 13 et dimanche 14 septembre - Salle Jacques Revaux à Azay-sur-Cher

Temps forts du week-end



Exposition inédite : Tout le week-end, le public pourra découvrir une exposition exceptionnelle regroupant des archives rares et retraçant la carrière de Jacques Revaux. Une opportunité unique de plonger dans les coulisses de la création musicale.



Discours et projection : Le samedi 13 septembre, à 11h, en présence de l’artiste, un discours d’ouverture marquera l’inauguration, suivi de la projection d’un film documentaire réalisé par Cédric Vincent, retraçant le parcours et les moments clés de la carrière du compositeur.



Présentation de l’univers de Jacques Revaux : Une présentation immersive plongera le public dans l’univers créatif du compositeur, révélant les inspirations, les collaborations et l’impact durable de son œuvre.

Inauguration officielle : En fin de matinée, une plaque commémorative dédiée à Jacques Revaux sera dévoilée en présence d’élus et de personnalités locales. Cette cérémonie sera accompagnée d’un moment musical, interprété par la chorale de Larçay.

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Informations pratiques :

Date : samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025

Horaires : de 11h à 17h - présence exceptionnelle de l’artiste le samedi de 11h à 13h

Lieu : salle Jacques Revaux, Azay-sur-Cher (rue de la Poste)

Entrée libre.



Contact public : Mairie d’Azay-sur-Cher : 02 47 45 62 40 - www.azaysurcher.fr



