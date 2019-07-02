 27328tt

Hommage à Jacques Revaux, compositeur de My Way, les 13 et 14 septembre à Azay-sur-Cher

Published on 08/09/2025 à 10:04

La commune d’Azay-sur-Cher a le grand honneur d’organiser une rétrospective dédiée à Jacques Revaux, artiste-compositeur emblématique du patrimoine musical français, les samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025, à la salle Jacques Revaux. Un week-end exceptionnel qui s’annonce comme un véritable voyage à travers l’univers musical de celui à qui l’on doit certains des plus grands classiques de la chanson française et qui a passé une partie de sa jeunesse à Azay-sur-Cher.

Un hommage exceptionnel à un compositeur de légende.

Rétrospective Jacques Revaux
Samedi 13 et dimanche 14 septembre - Salle Jacques Revaux à Azay-sur-Cher

Temps forts du week-end


Exposition inédite : Tout le week-end, le public pourra découvrir une exposition exceptionnelle regroupant des archives rares et retraçant la carrière de Jacques Revaux. Une opportunité unique de plonger dans les coulisses de la création musicale.

Discours et projection : Le samedi 13 septembre, à 11h, en présence de l’artiste, un discours d’ouverture marquera l’inauguration, suivi de la projection d’un film documentaire réalisé par Cédric Vincent, retraçant le parcours et les moments clés de la carrière du compositeur.

Présentation de l’univers de Jacques Revaux : Une présentation immersive plongera le public dans l’univers créatif du compositeur, révélant les inspirations, les collaborations et l’impact durable de son œuvre.

Inauguration officielle : En fin de matinée, une plaque commémorative dédiée à Jacques Revaux sera dévoilée en présence d’élus et de personnalités locales. Cette cérémonie sera accompagnée d’un moment musical, interprété par la chorale de Larçay.

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Informations pratiques : 

  • Date : samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025
  • Horaires : de 11h à 17h - présence exceptionnelle de l’artiste le samedi de 11h à 13h
  • Lieu : salle Jacques Revaux, Azay-sur-Cher (rue de la Poste)
  • Entrée libre.
     

Contact public : Mairie d’Azay-sur-Cher : 02 47 45 62 40 - www.azaysurcher.fr

 

