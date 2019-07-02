culture







Réfugiés à Nîmes en octobre 1940, Eve et son mari Max, jeune couple de juifs lorrains, doivent se cacher dans les Cévennes, à Vialas. Ils survivront grâce à la bienveillance de la population, la prudence et la chance.



A la libération, installés à Nîmes, ruinés par l’exode, ils écrivent une nouvelle page de leur existence à une époque où les femmes découvrent l’indépendance et la liberté.



Ce récit biographique, écrit sous le regard de sa fille, témoigne de l’émancipation d’une femme dans les années 50-60, tiraillée entre son éducation, sa situation de mère de famille modeste et ses aspirations à une vie plus libre. Elle se heurte à l’incompréhension de son entourage et à la difficulté d’être acceptée dans le monde bourgeois de son amant protestant camarguais.



La vie d’Eve illustre le défi de la liberté pour nombre de femmes des années 50-60 dont le féminisme naissant cherchait à briser le carcan social et familial

Cet ouvrage a obtenu le Prix de Biographies de Femmes 2024, décerné par l’Association des Femmes diplômées des Universités (AFFDU) et par l’University Women of Europe (UWE).

Eve et les siens

Numéro ISBN - 978-2-35618-284-5

Format : 15,8 x 24 cm Broché

Prix - 16 €

Autrice : Anny Bloch

Disponibilité : Toutes les librairies, Fnac, Amazon, etc

Pour accéder à la version numérique, cliquez ici

Pour toutes demandes de version papier en service presse : presse@editionsampelos.com

À propos de l’autrice



Docteure en sciences sociales et sociologue au CNRS, Anny Bloch, a vécu aux États-Unis et se spécialise dans l'étude des migrations des familles juives du Rhin au Mississippi. De retour en France, elle s'interroge sur les destinées des femmes d'après-guerre à travers l'histoire d'Ève, sa mère.



