 27567tt

Du lundi au vendredi de 8H Ã  19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiquÃ©
|

24 | CommuniquÃ© de presse

Press release displayed 98 times

print
culture

Livre : 'Eve et les siens' d'Anny Bloch, ou l'histoire d'une Ã©mancipation fÃ©minine au lendemain de la seconde guerre mondiale

Published on 18/11/2025 Ã  14:00

AprÃ¨s la tourmente de lâ€™Occupation, celle de la libÃ©ration des femmes dans les annÃ©es 50 va projeter Eve, fille de la bourgeoisie juive, dans la modernitÃ© dâ€™aprÃ¨s-guerre, malgrÃ© les conventions sociales et religieuses.

Un rÃ©cit biographique inspirÃ© de l'histoire de la mÃ¨re de l'autrice, rÃ©compensÃ© par le prix Prix de Biographies de Femmes 2024, dÃ©cernÃ© par lâ€™Association des femmes diplÃ´mÃ©es des universitÃ©s (AFFDU) et lâ€™University Women of Europe (UWE).



Réfugiés à Nîmes en octobre 1940, Eve et son mari Max, jeune couple de juifs lorrains, doivent se cacher dans les Cévennes, à Vialas. Ils survivront grâce à la bienveillance de la population, la prudence et la chance.

A la libération, installés à Nîmes, ruinés par l’exode, ils écrivent une nouvelle page de leur existence à une époque où les femmes découvrent l’indépendance et la liberté.

Ce récit biographique, écrit sous le regard de sa fille, témoigne de l’émancipation d’une femme dans les années 50-60, tiraillée entre son éducation, sa situation de mère de famille modeste et ses aspirations à une vie plus libre. Elle se heurte à l’incompréhension de son entourage et à la difficulté d’être acceptée dans le monde bourgeois de son amant protestant camarguais.

La vie d’Eve illustre le défi de la liberté pour nombre de femmes des années 50-60 dont le féminisme naissant cherchait à briser le carcan social et familial

Cet ouvrage a obtenu le Prix de Biographies de Femmes 2024, décerné par l’Association des Femmes diplômées des Universités (AFFDU) et par l’University Women of Europe (UWE). 

Eve et les siens
Numéro ISBN - 978-2-35618-284-5
Format : 15,8 x 24 cm  Broché 
Prix - 16 €
Autrice : Anny Bloch
Disponibilité : Toutes les librairies, Fnac, Amazon, etc

Pour accéder à la version numérique, cliquez ici

Pour toutes demandes de version papier en service presse : presse@editionsampelos.com

À propos de l’autrice

Docteure en sciences sociales et sociologue au CNRS, Anny Bloch, a vécu aux États-Unis et se spécialise dans l'étude des migrations des familles juives du Rhin au Mississippi. De retour en France, elle s'interroge sur les destinées des femmes d'après-guerre à travers l'histoire d'Ève, sa mère.

https://editionsampelos.com
 

 

CommuniquÃ© publiÃ© par PEYRARD Eric
Published on 18/11/2025 Ã  14:00 sur 24presse.com
PEYRARD Eric
Editions Ampelos

editionsampelos.com/
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
PEYRARD Eric

Company : Editions Ampelos

Press contact

PEYRARD Eric
Editions Ampelos

Contacter

Website
editionsampelos.com/

Diffuser
un communiquÃ©
de presseLancer une diffusion

Derniers communiquÃ©s de presse de la catÃ©gorie "culture"