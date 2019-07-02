24 | CommuniquÃ© de presse
Livre : 'Les libÃ©ratrices : les femmes qui ont libÃ©rÃ© Paris', d'Isabelle Mons
Published on 26/01/2026 Ã 11:49
La moitié ? Bien sûr, Lucie Aubrac, Berty Albrecht, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillion, Marie-Claude Vaillant-Couturier restent dans nos mémoires. Mais qui connaît Brigitte Friang qui, après avoir collaboré à l’évasion de Pierre Brossolette, participa à la Libération de Paris ? Ou bien Edith Thomas, l’écrivaine qui rassemblait les poètes de la Résistance dans son appartement de la rue Pierre-Nicole, Catherine Dior (la sœur de Christian) qui resta silencieuse sous la torture, Simone Segouin engagée dans la lutte armée, Odette Pilpoul, haut fonctionnaire, Charlotte Nadel, l’infatigable typographe de Défense de la France avec Hélène Viannay, Claire Morandat qui s’empara de Matignon ?
Toutes ces femmes et bien d’autres anonymes ont elles aussi libéré Paris. Dans ce récit, vous en rencontrerez plus d’une centaine à avoir organisé la Résistance puis la Libération dans une capitale opprimée par l’Occupation.
Elles ont eu le courage de parcourir Paris pour livrer armes et messages, et leur inventivité n’avait pas de limites. Certaines y ont laissé leur vie. Il reste de toutes ces femmes souvent un seul prénom, rarement un visage, mais Paris leur doit sa Libération.
Cet ouvrage est publié avec le soutien de la Mission Libération.
Les Libératrices
Numéro ISBN - 978-2-35618-287-6
Format : 17 x 22 cm Broché
Prix – 17 €
Autrice : Isabelle Mons
Distribution : SODIS
Disponibilité : Toutes les librairies, Fnac, Amazon, etc
Pour accéder à la version numérique, cliquez ici
Pour toutes demandes de version papier en service presse : presse@editionsampelos.com
À propos de l’autrice
Enseignante en lettres à l’université Sorbonne Paris Nord, Isabelle Mons est l’autrice de "Femmes de l’âme. Les pionnières de la psychanalyse" et de plusieurs biographies, "Lou-Andreas Salomé" et "Madeleine Riffaud, l'esprit de résistance".
https://editionsampelos.com
