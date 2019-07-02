tourisme





Une méthodologie fondée sur des expériences vécues et vérifiées



Contrairement aux plateformes d’avis ouvertes, où tout internaute peut déposer un commentaire sans avoir nécessairement suivi de cure thermale, Voyage d’O recueille uniquement les retours de curistes dont le séjour est attesté par une réservation effective et une cure réalisée.



Les établissements sont évalués à partir de critères portant sur l’expérience vécue pendant la cure :

la propreté du centre thermal,

la qualité du personnel,

les soins,

l’organisation des soins.

La note finale repose sur une pondération des critères, définie à partir des attentes les plus fréquemment exprimées par les curistes.

Une importance particulière est accordée à la qualité du personnel, critère central pour un public majoritairement senior, en contact quotidien avec les équipes thermales tout au long des trois semaines de cure.

Le critère d’efficacité perçue de la cure n’est volontairement pas intégré au calcul du classement, celle-ci ne pouvant être évaluée de manière pertinente qu’à plusieurs mois de distance après la fin du séjour. Ce choix vise à garantir la cohérence et la fiabilité des résultats.





Le podium 2025 : trois centres au coude-à-coude

En 2025, trois établissements atteignent une note globale identique de 9,5 / 10, traduisant un très haut niveau de satisfaction des curistes.

1er - Vals-les-Bains : Vals-les-Bains prend la tête du classement 2025. Les avis des curistes soulignent un centre thermal à taille humaine, une organisation des soins jugée satisfaisante, avec peu d’attente, ainsi qu’une propreté des locaux régulièrement mentionnée.

Les retours mettent également en avant la qualité des soins et un personnel décrit comme professionnel et agréable. Plusieurs curistes fidèles indiquent un bénéfice ressenti sur la durée, après plusieurs années de cure.

2e - Dax - Thermes Bérot - Thermotel : Le centre thermal Bérot-Thermotel se place en deuxième position du classement 2025. Les avis des curistes mettent en avant la qualité des soins, notamment autour de l’application des boues de Dax, ainsi qu’un personnel soignant décrit comme professionnel, attentif et à l’écoute.

Plusieurs retours soulignent le respect des horaires et une ambiance jugée familiale, avec de nombreux curistes fidèles indiquant leur intention de revenir.

3e - Bourbon-Lancy : Bourbon-Lancy complète le podium du classement 2025. Les avis des curistes mettent très largement en avant une ambiance familiale et un relationnel humain particulièrement apprécié, avec un personnel décrit comme accueillant, disponible et à l’écoute, contribuant au sentiment de ne pas être considéré comme un simple patient parmi d’autres.

La qualité des soins et une organisation jugée sérieuse, avec peu de temps mort entre les soins, sont régulièrement mentionnées. De nombreux curistes fidèles indiquent renouveler leur cure depuis plusieurs années.





Des écarts limités entre les stations classées de la 4e à la 20e place



À partir de la 4e place, les notes s’échelonnent entre 9,4 et 8,7 / 10, illustrant un niveau de satisfaction globalement élevé sur l’ensemble des établissements classés.

La progression de Bagnères-de-Luchon constitue l’un des faits marquants de l’édition 2025. Cette année correspond à la première année complète d’exploitation d’un centre thermal entièrement rénové. Les avis des curistes soulignent la modernisation des installations et une amélioration sensible du parcours de soins.

La présence conjointe de Dax et Saint-Paul-lès-Dax dans le haut du classement confirme le rôle structurant du territoire du Grand Dax dans le thermalisme français.

Balaruc-les-Bains affiche également une progression notable en 2025, les retours faisant état d’une organisation désormais bien maîtrisée.

Plusieurs établissements de la Chaîne Thermale du Soleil figurent parmi les vingt premiers, avec des notes très proches, traduisant des standards communs en matière d’accueil, d’organisation et de prise en charge.

Certaines variations de classement peuvent enfin s’expliquer par des facteurs ponctuels, tels que des travaux de rénovation ou une hausse temporaire de la fréquentation. Ces évolutions n’altèrent pas la qualité globale de l’offre thermale française, qui demeure élevée.





Un éclairage complémentaire pour les curistes et les professionnels

Ce classement ne mesure pas une notoriété en ligne, mais un ressenti concret à l’issue d’une cure thermale de trois semaines, à partir d’expériences vécues, vérifiées et comparables.

Il apporte un éclairage complémentaire aux futurs curistes, aux professionnels du thermalisme et aux territoires, fondé sur des données issues de séjours réellement effectués.

Pour accéder au classement complet des 20 stations thermales, à la méthodologie détaillée ainsi qu'à l’ensemble des notes :

https://www.location-cure.net/classement/2025

À propos de Voyage d’O

Voyage d’O est une agence de voyage spécialisée dans les séjours thermaux, immatriculée auprès d’Atout France, et dédiée à l’hébergement pour curistes.

La plateforme accompagne chaque année des curistes dans l’organisation de leur séjour et recueille, à l’issue de la cure, des avis certifiés auprès de clients ayant réservé et réalisé leur cure thermale. Ces données permettent une analyse objective de l’expérience vécue dans les stations thermales françaises.



www.voyagedo.fr





Contact presse

Voyage d’O - Études & données thermales

Email : presse@voyagedo.fr