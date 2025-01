tourisme

Sun Location, la plateforme indépendante "made in France" pour la réservation location de vacances, est fière d'annoncer le lancement de son application mobile, disponible dès aujourd'hui sur iPhone et Android. Une expérience encore plus simple, rapide et intuitive pour réserver ses prochaines vacances en quelques clics seulement.





Un accès simplifié à des milliers de destinations



Avec cette nouvelle application, les utilisateurs pourront découvrir, comparer et réserver des logements dans des milliers de destinations en France et en Europe. En quête d'une villa avec piscine, d'un appartement en bord de mer ou d'un chalet en montagne ? Sun Location offre une large gamme d’options adaptées à tous les budgets et envies.





Une navigation fluide et intuitive



L'application Sun Location a été conçue pour offrir une expérience utilisateur rapide, fluide et optimale. Ses fonctionnalités incluent :

Une recherche avancée avec filtres personnalisés (prix, localisation, type d'hébergement, équipements, etc.)

Une recherche géographique par carte, pour visualiser directement les logements disponibles selon leur emplacement

Des favoris synchronisés, pour retrouver et partager facilement ses coups de cœur

Un système de réservation rapide et instantané, accessible en quelques tapotements, avec confirmation immédiate des réservations

Des locations 100% fiables : Sun Location a fait le choix de ne proposer que des locations gérées par des agences afin de garantir un catalogue fiable avec des offres d’hébergement de qualité permettant une réservation instantanée et sécurisée.



L'application Sun Location est disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play. Rejoignez des milliers de voyageurs qui nous font confiance pour leurs vacances.



Télécharger sur l'App Store

Télécharger sur Google Play

À propos de Sun Location



Sun Location est une plateforme de référence pour la location de vacances. Depuis sa création en 2006, elle s’engage à offrir aux voyageurs des solutions d’hébergement fiables et adaptées à tous les besoins et budgets, pour des expériences inoubliables.



Plus d’informations : www.sunlocation.com