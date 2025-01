entreprises

Nadège Raviart Meunier, Associée Systèmes d’Information Groupe



Titulaire d’un Master de SKEMA Business School, Nadège a intégré Primexis en 2012 en tant que Manager au sein du pôle Systèmes d’Information Groupe. Avant de rejoindre Primexis, elle a acquis une solide expérience en travaillant pour plusieurs grandes entreprises. Nadège est spécialisée dans l’intégration des outils EPM et la gestion de projets, notamment dans les secteurs de la banque et de l’assurance.





Guillaume Hubert, Associé Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance



Diplômé d'un Master en Finance d'entreprise et des marchés, Guillaume a débuté sa carrière au sein de grandes entreprises, avant de rejoindre Primexis en 2014 pour réaliser des missions en contrôle de gestion dans différents secteurs d'activité. Il accompagne les directions financières dans leurs projets d'optimisation du pilotage de la performance, et plus particulièrement sur l'efficience de leur organisation, le déploiement d'outils performants mais aussi l'amélioration de leurs processus. Il dispose d'une connaissance approfondie des problématiques de Cash Reporting et de Data Management.





Samuel Johan, Directeur Consolidation & Reporting



Diplômé d'un Master de l’École Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM), Samuel a débuté sa carrière chez Primexis en 2012, où il a assumé des responsabilités croissantes au sein du département Consolidation & Reporting. Il accompagne des grands groupes et des ETI dans leurs projets d’externalisation de la fonction consolidation et les conseille dans le cadre d’opérations de structure, de LBO ou de mise en place de normes IFRS.

"Nous sommes ravis de voir des talents internes tels que Nadège, Guillaume et Samuel accéder à de nouvelles responsabilités. Tous trois sont des collaborateurs de longue date au sein de Primexis, dont les parcours et l'expertise témoignent de leur maîtrise des enjeux de nos clients et de leur capacité à les accompagner efficacement", déclare Sébastien Courbe, Directeur Général de Primexis. "Je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions au service de nos clients."

A propos de Primexis



Primexis, cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, accompagne depuis 47 ans les directions financières et comptables de grandes entreprises dans leur démarche d’amélioration continue de la performance. Avec un portefeuille de plus de 870 clients, tant nationaux qu’internationaux, Primexis se positionne comme un acteur incontournable de son secteur et un partenaire de confiance. En 2024, le cabinet a renforcé sa présence dans le Top 30 du Classement de la Profession Comptable en France (+2 places).



Avec un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros en 2024, Primexis confirme son positionnement de référence, porté par la fidélité de ses clients et l’excellence de ses équipes. Primexis se distingue également par son label HappyAtWork, qu’il détient pour la 9e année consécutive, et figure en tête du classement dans la catégorie "Audit et Expertise Comptable".



Depuis 2009, Primexis est membre de l’association LEA Global, qui fédère plus de 130 cabinets indépendants d’expertise comptable et de conseil dans 76 pays à travers le monde, afin de proposer à ses clients une capacité d’intervention à l’international.



