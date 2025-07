entreprises



Un accompagnement personnalisé pour les startups technologiques



ADVANS Lab, en partenariat avec Rise Partners, relance aujourd’hui l’appel à candidatures pour la troisième promotion de son programme d’accélération, ADVANS Accelerator. Cette nouvelle ouverture fait suite à un report du calendrier initialement prévu pour la promo 3, afin de garantir un accompagnement optimal.



Ce programme intensif de six semaines est conçu pour soutenir les startups technologiques françaises dans leur structuration, leur développement commercial, et leur préparation à la levée de fonds.



Cette promotion est ouverte aux candidatures au niveau national, accueillant des projets venant de Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Toulon, Nice, Bordeaux et Avignon. L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 06 octobre 2025 à minuit.





Un programme structuré en plusieurs étapes clés



ADVANS Accelerator propose un parcours complet et progressif pour structurer chaque projet de manière efficace. Le programme se décline en plusieurs étapes conçues pour répondre aux besoins spécifiques des startups sélectionnées :

Diagnostic stratégique, technologique, et financier.

Structuration et consolidation de la stratégie.

Approfondissement technique et commercial.

Optimisation financière & préparation à la levée de fonds.

Entraînement intensif au pitch final.

Chaque étape est pensée pour renforcer les stratégies technologiques et commerciales, affiner les prévisionnels financiers, et préparer efficacement la levée de fonds.





Un accompagnement complet et personnalisé



Afin de maximiser l'impact de l'accompagnement, ADVANS Accelerator privilégie un format de promotion réduit en nombre de places. Ce choix permet d’offrir un suivi intensif et adapté à chaque startup, avec un travail en profondeur sur les stratégies de croissance, l’optimisation du modèle économique, et la préparation au financement.





ADVANS Accelerator propose :

Des ateliers spécialisés et des sessions de mentoring dédiées au développement technologique et commercial.

Un soutien à la structuration financière, pour préparer efficacement les levées de fonds prévues à horizon de 3 à 6 mois.

Un accès à un financement potentiel de 80 000 € via un BSA-AIR, offrant une flexibilité précieuse pour financer la croissance avant une levée de fonds plus conséquente.

En complément de cet accompagnement structuré, les startups bénéficient d’un accès privilégié aux Hackerspaces de Paris et Sophia Antipolis, des espaces technologiques collaboratifs dédiés à l'expérimentation, au prototypage, et à l'amélioration continue. Ces environnements offrent un cadre optimal pour tester des solutions innovantes et bénéficier d’outils techniques de pointe, tout en collaborant avec d’autres experts pour renforcer leurs projets.





Une initiative qui fédère l’écosystème technologique



Avec ADVANS Accelerator Promo 3, l'objectif est de connecter des startups innovantes issues de différents pôles d’innovation en France, en leur offrant un cadre propice à l’expérimentation, à la structuration de leurs projets et à la préparation de leurs futures levées de fonds.



En complément de l'accompagnement personnalisé, ce programme se distingue par la richesse des échanges entre les participants, les experts et les mentors mobilisés pour les guider. Ce maillage d'expertises, associé aux ressources stratégiques mises à disposition, crée un écosystème stimulant où chaque startup peut bénéficier de retours concrets, d'opportunités de collaboration et d'un soutien actif pour franchir des étapes cruciales de son développement.



Pour plus de détails sur ce programme : https://www.advans-lab.com/fr/startups/programme-acceleration

À propos d'Advans Lab

ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.



Pour en savoir plus : www.advans-group.com - www.advans-lab.com





À propos de Rise Partners



Rise Partners a été créé en 2019 pour conseiller et financer les entreprises innovantes en hypercroissance. Rise Partners rassemble plus de 150 mentors, investisseurs et partenaires, constituant un écosystème unique dédié à l’hypercroissance.



Pour en savoir plus : https://www.risepartners.org