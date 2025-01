entreprises



Le programme pour startups 100 % tech



ADVANS Accelerator propose un accompagnement intensif et structuré d’un mois et demi, combinant expertise technologique, optimisation business et préparation à la levée de fonds en BSA-Air. Ce programme national offre aux startups sélectionnées :

Des ateliers collectifs et des sessions individuelles , animés par des experts pour challenger leur modèle économique et leur stratégie.

, animés par des experts pour challenger leur modèle économique et leur stratégie. Un accès privilégié aux Hackerspaces de Paris et Sophia , véritables laboratoires pour tester et perfectionner leurs solutions technologiques.

, véritables laboratoires pour tester et perfectionner leurs solutions technologiques. Une préparation sur mesure au Go-to-Market et à l’élaboration de prévisionnels financiers robustes.



Un financement jusqu’à 80 000 € pour le projet le plus prometteur



À l’issue du programme, le projet le plus innovant et solide sera retenu par un comité restreint d’investisseurs et pourra bénéficier d’un financement de 80 000 € via le mécanisme BSA-AIR, un outil de financement rapide et flexible.





Calendrier et critères de sélection



L’appel à candidatures s’adresse aux startups répondant aux critères suivants :

Solution technologique existante, avec un benchmark réalisé.

Prévisionnel financier réalisé

Problème / solution validés et utilisateurs identifiés.

Stratégie concurrentielle et objectifs de mise sur le marché définis.

Pas ou peu de chiffre d’affaires réalisé



Dates clés :

Ouverture des candidatures : 16 janvier 2025

Clôture des candidatures : 16 mars 2025

Annonce des résultats : 28 mars 2025



Participez dès aujourd’hui : Les candidatures sont ouvertes sur le site officiel :

https://www.advans-lab.com/fr/startups/programme-acceleration





Sessions d'information hebdomadaires : Des visioconférences d’information seront organisées chaque jeudi à 12h pour répondre aux questions des candidats et détailler les spécificités du programme.

À propos d'Advans Lab



ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.



Pour en savoir plus :

www.advans-group.com

www.advans-lab.com



À propos de Rise Partners



Rise Partners a été créé en 2019 pour conseiller et financer les entreprises innovantes en hypercroissance. Rise Partners rassemble plus de 150 mentors, investisseurs et partenaires, constituant un écosystème unique dédié à l’hypercroissance.



Pour en savoir plus : https://www.risepartners.org