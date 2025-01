entreprises

Une alliance stratégique pour un service toujours plus personnalisé



Fondée en 2014 et reconnue pour son expertise dans l’accompagnement des passionnés d’automobiles, Horse & Road bénéficie d’une solide réputation basée sur la qualité de ses prestations et son approche humaine. Ce rapprochement permet à Carsup d’élargir son offre et de renforcer sa présence sur des marchés clés tout en étendant ses capacités opérationnelles.





Horse & Road : une implantation prestigieuse au cœur de Paris



Située à deux pas de la tour Eiffel, Horse & Road bénéficie d’une localisation unique, aussi prestigieuse que stratégique. Ce site emblématique permet d’offrir à une clientèle exigeante un cadre exceptionnel, renforçant ainsi l’expérience haut de gamme et personnalisée que Carsup souhaite développer dans toutes ses conciergeries.



"Horse & Road rejoint Carsup avec une vision commune : celle de redéfinir l’expérience des propriétaires d’automobiles d’exception. Ensemble, nous allons continuer à élever les standards du secteur, grâce à des services uniques, de qualité et innovants", affirme Samuel Lelarge, CEO de Carsup.





Une évolution qui bénéficie à tous les passionnés



Avec l’intégration des équipes et des infrastructures de Horse & Road, Carsup consolide son positionnement en tant que pionnier d’une conciergerie automobile 2.0. Ce rapprochement permettra d’offrir à une clientèle exigeante une gamme enrichie de services, allant du stockage sécurisé au maintien en conditions opérationnelles, en passant par la gestion administrative et l’organisation d’événements exclusifs au sein du Carsup Club & Services.





Une année 2025 placée sous le signe de l’innovation



La digitalisation, qui fait partie de l’ADN de Carsup, connaîtra en 2025 une nouvelle ère grâce à des améliorations significatives de son application mobile. L’objectif est de proposer des outils toujours plus innovants pour enrichir l’expérience des clients Carsup, leur permettant de gérer leurs services en toute autonomie tout en accédant à des fonctionnalités exclusives. Ces nouveautés, prévues dès le premier semestre 2025, témoignent de l’engagement de Carsup à rester à la pointe de l’innovation pour satisfaire les passionnés d’automobiles d’exception.

À propos de Carsup



Fondée en 2019 par Samuel Lelarge et Frédéric Lasnier, Carsup est aujourd’hui la première conciergerie automobile en Europe avec près de 2000 automobiles en gestion, une présence sur plus de 20 sites stratégiques, et une approche client centrée sur l’excellence et l’innovation.





À propos de Horse & Road



Depuis sa création, Horse & Road s’est imposée comme une référence dans l’accompagnement des amateurs et collectionneurs d’automobiles de prestige, grâce à une offre alliant expertise, éthique et passion.



Plus d’informations : www.carsup.io