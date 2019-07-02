24 | Communiqué de presse
Bloomberg consacre à nouveau Christophe Barraud
Published on 26/01/2026 à 18:35
Christophe Barraud, Responsable de la Recherche et de la Gestion Discrétionnaire chez LIOR Global Partners, est une nouvelle fois distingué par Bloomberg comme meilleur prévisionniste mondial pour la précision de ses analyses macroéconomiques.
Cette reconnaissance internationale couvre simultanément les principales zones économiques mondiales : les États-Unis, la Chine et la zone euro.
interview C. Barraud: press@lior-gp.com
Performance rare dans la profession
Cette distinction s’inscrit dans un parcours d’excellence remarquable. Depuis près de quatorze ans, Christophe Barraud figure régulièrement en tête des classements Bloomberg, s’imposant comme l’un des prévisionnistes les plus constants et les plus fiables à l’échelle mondiale.
Une longévité exceptionnelle dans un environnement macroéconomique marqué par des crises successives, des ruptures géopolitiques majeures et une volatilité accrue des marchés.
Être récompensé par Bloomberg sur trois grandes zones économiques au même moment constitue une performance rare dans la profession et témoigne d’une capacité unique à anticiper avec précision les grandes dynamiques économiques mondiales, quels que soient les cycles ou les régions.
« Être reconnu par Bloomberg sur la durée est avant tout le fruit d’une discipline rigoureuse, d’une indépendance totale d’analyse et d’un engagement constant à produire des prévisions opérationnelles, même dans les environnements les plus complexes. La régularité demeure, selon moi, le véritable indicateur de performance », souligne Christophe Barraud.
Sollicité par les plus grands investisseurs institutionnels
Année après année, Christophe Barraud renforce ainsi son statut de référence mondiale incontournable en matière de prévisions macroéconomiques, reconnu et sollicité par les plus grands investisseurs institutionnels ainsi que par de nombreux organismes publics internationaux.
À propos de Christophe Barraud
Docteur en économie et titulaire d’un master en finance de l’université Paris-Dauphine, Christophe Barraud accompagne une clientèle institutionnelle internationale composée de banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, hedge funds, fonds de pension et organismes publics. Très suivi sur les réseaux sociaux (X/Twitter, LinkedIn…), il rassemble aujourd’hui plus de 200 000 abonnés à travers le monde, illustrant l’influence croissante de ses analyses et son rôle désormais central dans le débat macroéconomique international.
