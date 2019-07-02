finance



Un classement basé sur les taux proposés tout au long de l’année



Le palmarès 2025 ne repose pas sur la seule observation des offres ponctuelles ou des opérations commerciales limitées dans le temps. Il s’appuie sur l’analyse des taux proposés chaque semaine tout au long de l’année, afin d’identifier les banques les plus compétitives de manière régulière.



Un système de points attribués chaque semaine aux établissements les mieux positionnés permet d’établir un classement annuel fondé sur la constance des taux les plus bas, et de mettre en lumière les banques qui proposent des conditions de financement attractives sur la durée.





BoursoBank en tête du palmarès 2025



Pour cette 5 ème édition, BoursoBank arrive en tête du palmarès 2025 des banques les moins chères sur le prêt personnel, confirmant une performance déjà observée lors des éditions précédentes (en 2024, 2022 et 2021).



Elle devance Hello bank!, puis plusieurs caisses régionales du Crédit Agricole - Anjou Maine, Aquitaine et Alsace Vosges - qui complètent le podium.

Palmarès 2025 #1 BoursoBank #2 Hello bank! #3 Crédit Agricole Anjou Maine #4 Crédit Agricole d’Aquitaine #5 Crédit Agricole Alsace Vosges

De réelles économies sur le coût des crédits



Choisir l’une des banques arrivées en tête de ce palmarès permet de réaliser des économies sur le coût de son crédit. Le montant des économies dépend du montant du crédit et de la durée de remboursement.



Quelques exemples:

364 € économie moyenne pour un prêt personnel divers de 10.000€ sur 60 mois

567 € économie moyenne pour un prêt voiture d’occasion de 18.000€ sur 72 mois

980 € économie moyenne pour un prêt travaux de 25.000€ sur 72 mois

2.054 € économie moyenne pour un prêt voiture électrique ou hybride de 35.000€ sur 84 mois



Des taux légèrement orientés à la baisse

En 2025, les taux des prêts personnels ont légèrement reculé sur les principaux usages (travaux, automobile et projets divers : équipement de la maison, loisirs, ameublement…), principalement sous l’effet des temps forts promotionnels de juin-juillet et du Black Friday auxquels la plupart des banques ont participé.

Les crédits éco-responsables (véhicules électriques et hybrides, travaux de rénovation énergétique) ont, quant à eux, bénéficié de conditions plus avantageuses tout au long de l’année.

Périmètre de l’étude

L’étude analyse les six principales catégories de prêts personnels proposées par les banques :

véhicules thermiques neufs,

véhicules électriques,

voitures d’occasion,

travaux (hors rénovation énergétique),

travaux de rénovation énergétique

prêts personnels divers (voyages, mariages, ameublement…).



Méthodologie de l'étude

Pour chaque catégorie, sont étudiés des prêts compris entre 1.000 € et 50.000 €, sur des durées de 12 à 84 mois. Au total, 4,43 millions de simulations réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 ont été exploitées.

Pour chaque combinaison de prêt (ex. travaux de 15.000€ sur 60 mois), des simulations hebdomadaires ont été effectuées sur les sites des 51 établissements observés afin d’établir des classements en fonction du taux, représentant 2 100 classements par semaine sur l’année 2025.



À l’issue de chaque classement, des points ont été attribués aux cinq meilleurs établissements (de 5 à 1 point).



L’addition de ces points sur l’ensemble de l’année permet de calculer un score annuel, identifiant les banques dont les offres figurent le plus fréquemment parmi les plus compétitives.

