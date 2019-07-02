finance



Baromètre de l'assurance auto :

- Prix moyen : 2 081 €/an pour un jeune conducteur et 633 €/an pour un conducteur expérimenté, un écart structurellement élevé qui reflète la sinistralité des profils novices et la montée du coût des réparations sur les dommages corporels et matériels.



- Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0–24 : 1 088 € - 2 081 € ; Bonus 25–49 : 392 € - 880 € ; Bonus 50 : 314 € - 633 € ; Malussé : 1 477 € - 2 291 €, mettant en évidence l’effet amplificateur du bonus-malus sur la prime et la prime de risque imposée aux malussés.



- Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 507 €, citadine 633 €, berline compacte 712 €, berline familiale 808 €, SUV 806 €, montrant que les segments plus lourds et plus onéreux à réparer tirent les primes vers le haut.



- Modèles du mois : Fiat 500 : 734 €, Kia Sportage : 799 €, Renault Mégane II : 1 083 €, illustrant l’effet du segment et de l’âge du véhicule sur la prime, les modèles plus anciens pouvant générer plus de sinistres mécaniques.

Baromètre de l'assurance habitation :

- Prix moyen : 135 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 398 €/an pour un propriétaire (>110 m²), un écart conséquent expliqué par un capital mobilier plus élevé et des surfaces plus coûteuses à remettre en état en cas de sinistre.



- Tarifs selon la surface : locataires 106 € - 170 €, propriétaires 293 € - 398 €, confirmant l’augmentation mécanique de la prime à mesure que le logement gagne en superficie et en valeur assurée.



- Tarifs selon localisation : Grenoble 119 €, Rouen 117 €, La Rochelle 97 €, montrant des écarts modérés mais persistants selon l’exposition au risque climatique et le coût de reconstruction estimé.



- Portrait du mois : Lisa & Marc, propriétaires d’une maison de 110 m² dans les Hauts-de-France : 299 €/an, un tarif inférieur à la moyenne des propriétaires >110 m² grâce à une région moins sinistrée et à un capital mobilier modéré.

Baromètre de la mutuelle santé :

- Prix moyen : 57,83 €/mois (<35 ans), 234,55 €/mois (couple actif avec enfants), 241,21 €/mois (couple retraité), illustrant l’alignement tarifaire entre familles jeunes consommatrices de soins et seniors plus exposés aux soins lourds.



- Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 57,83 € (<35 ans), 84,60 € (36–55 ans), 93,91 € (56–65 ans), 119,55 € (>66 ans), mettant en évidence une accélération post-66 ans associée aux pathologies chroniques.



- Tarifs par profession : étudiant 50,91 €, salarié 84,60 €, retraité 125,95 €, une segmentation cohérente avec le différentiel de consommation médicale et les restes à charge.



- Localisation : Strasbourg 58,81 €, Caen 51,62 €, La Rochelle 66,97 €, des variations géographiques moins marquées que sur l’habitation car la santé dépend davantage du profil assuré que du lieu de résidence.

Baromètre de l'assurance animaux :

- Prix chien : 12,46 € (éco), 27,33 € (medium), 44,15 € (premium), une structure tarifaire qui reflète l’essor des actes vétérinaires spécialisés (imagerie, anesthésie, chirurgie orthopédique).



- Prix chat : 9,93 € (éco), 20,64 € (medium), 33,01 € (premium), des primes inférieures à celles des chiens en raison de frais médicaux moyens plus bas et d’un risque chirurgical moindre.



- Chiffres du mois : Sacré de Birmanie 22 €/mois, chien 2 mois 29 €, chien formule éco 14 €, soulignant l’impact des races sensibles et de l’âge sur la tarification.



- Portrait du mois : Pepsi, Spitz Japonais de 6 mois en Premium : 38,58 €/mois, un positionnement élevé cohérent avec une race fragile et une formule haut de gamme.

