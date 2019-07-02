 27654tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

print
finance

Baromètre des prix de l'assurance - Janvier 2026

Published on 12/01/2026 à 10:15

Le comparateur d'assurances en ligne lecomparateurassurance.com lance son baromètre des prix de l'assurance.

Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.

Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.

 

logo


Baromètre de l'assurance auto :

Prix moyen : 2 081 €/an pour un jeune conducteur et 633 €/an pour un conducteur expérimenté, un écart structurellement élevé qui reflète la sinistralité des profils novices et la montée du coût des réparations sur les dommages corporels et matériels.

Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0–24 : 1 088 € - 2 081 € ; Bonus 25–49 : 392 € - 880 € ; Bonus 50 : 314 € - 633 € ; Malussé : 1 477 € - 2 291 €, mettant en évidence l’effet amplificateur du bonus-malus sur la prime et la prime de risque imposée aux malussés.

Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 507 €, citadine 633 €, berline compacte 712 €, berline familiale 808 €, SUV 806 €, montrant que les segments plus lourds et plus onéreux à réparer tirent les primes vers le haut.

Modèles du mois : Fiat 500 : 734 €, Kia Sportage : 799 €, Renault Mégane II : 1 083 €, illustrant l’effet du segment et de l’âge du véhicule sur la prime, les modèles plus anciens pouvant générer plus de sinistres mécaniques.


Plus de chiffres sur le baromètre auto : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-janvier-2026

Baromètre de l'assurance habitation :

- Prix moyen : 135 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 398 €/an pour un propriétaire (>110 m²), un écart conséquent expliqué par un capital mobilier plus élevé et des surfaces plus coûteuses à remettre en état en cas de sinistre.

- Tarifs selon la surface : locataires 106 € - 170 €, propriétaires 293 € - 398 €, confirmant l’augmentation mécanique de la prime à mesure que le logement gagne en superficie et en valeur assurée.

- Tarifs selon localisation : Grenoble 119 €, Rouen 117 €, La Rochelle 97 €, montrant des écarts modérés mais persistants selon l’exposition au risque climatique et le coût de reconstruction estimé.

- Portrait du mois : Lisa & Marc, propriétaires d’une maison de 110 m² dans les Hauts-de-France : 299 €/an, un tarif inférieur à la moyenne des propriétaires >110 m² grâce à une région moins sinistrée et à un capital mobilier modéré.


Plus de chiffres sur le baromètre habitation : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-janvier-2026

Baromètre de la mutuelle santé :

- Prix moyen : 57,83 €/mois (<35 ans), 234,55 €/mois (couple actif avec enfants), 241,21 €/mois (couple retraité), illustrant l’alignement tarifaire entre familles jeunes consommatrices de soins et seniors plus exposés aux soins lourds.

- Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 57,83 € (<35 ans), 84,60 € (36–55 ans), 93,91 € (56–65 ans), 119,55 € (>66 ans), mettant en évidence une accélération post-66 ans associée aux pathologies chroniques.

- Tarifs par profession : étudiant 50,91 €, salarié 84,60 €, retraité 125,95 €, une segmentation cohérente avec le différentiel de consommation médicale et les restes à charge.

- Localisation : Strasbourg 58,81 €, Caen 51,62 €, La Rochelle 66,97 €, des variations géographiques moins marquées que sur l’habitation car la santé dépend davantage du profil assuré que du lieu de résidence.


Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-janvier-2026

Baromètre de l'assurance animaux :

- Prix chien : 12,46 € (éco), 27,33 € (medium), 44,15 € (premium), une structure tarifaire qui reflète l’essor des actes vétérinaires spécialisés (imagerie, anesthésie, chirurgie orthopédique).

- Prix chat : 9,93 € (éco), 20,64 € (medium), 33,01 € (premium), des primes inférieures à celles des chiens en raison de frais médicaux moyens plus bas et d’un risque chirurgical moindre.

- Chiffres du mois : Sacré de Birmanie 22 €/mois, chien 2 mois 29 €, chien formule éco 14 €, soulignant l’impact des races sensibles et de l’âge sur la tarification.

- Portrait du mois : Pepsi, Spitz Japonais de 6 mois en Premium : 38,58 €/mois, un positionnement élevé cohérent avec une race fragile et une formule haut de gamme.


Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-janvier-2026

Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).

Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.

Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com

 

Communiqué publié par DEGOR STEPHANE
Published on 12/01/2026 à 10:15 sur 24presse.com
DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE

www.lecomparateurassurance.com
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
DEGOR STEPHANE

Company : LE COMPARATEUR ASSURANCE

Press contact

DEGOR STEPHANE
LE COMPARATEUR ASSURANCE

Contacter

Website
www.lecomparateurassurance.com

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "finance"