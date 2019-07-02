24 | Communiqué de presse
Baromètre des prix de l'assurance - Mars 2026
Published on 10/03/2026 à 11:40
Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.
Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.
- Prix moyen : 2 177 €/an pour un jeune conducteur et 602 €/an pour un conducteur expérimenté, un écart toujours très important qui reflète la sinistralité statistiquement plus élevée chez les conducteurs novices.
- Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0-24 : 1 077 € - 2 177 € ; Bonus 25-49 : 419 € - 824 € ; Bonus 50 : 327 € - 602 € ; Malussé : 1 390 € - 2 609 €, confirmant le rôle déterminant du bonus-malus dans le calcul de la prime.
- Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 513 €, citadine 602 €, SUV 811 €, berline familiale 796 €, montrant que les véhicules plus lourds ou plus puissants restent plus coûteux à assurer en raison de réparations plus onéreuses.
- Modèles du mois : Ford Mustang 1 195 €, Renault Zoe 796 €, Peugeot 3008 1 000 €, illustrant l’impact de la puissance et du positionnement du véhicule sur la prime d’assurance.
Plus de chiffres sur le baromètre auto :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-mars-2026
Baromètre de l'assurance habitation :
- Prix moyen : 140 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 403 €/an pour un propriétaire (>110 m²), soit une légère hausse par rapport à février, confirmant la pression progressive sur les tarifs habitation, portée notamment par l’augmentation du coût des sinistres climatiques et du prix des réparations.
- Tarifs selon surface : locataires 113 € (<39 m²) - 176 € (>70 m²), propriétaires 306 € (<109 m²) - 403 € (>110 m²), illustrant une progression logique des primes à mesure que la surface et la valeur du bien assuré augmentent.
- Tarifs selon localisation : Perpignan 161 €, Reims 127 €, Saint-Étienne 140 €, confirmant que les zones exposées à des risques climatiques ou à une sinistralité plus élevée peuvent entraîner des primes supérieures à la moyenne nationale.
- Portrait du mois : Pierre, propriétaire d’une maison de 200 m² en Bretagne : 447 €/an, un tarif plus élevé que la moyenne qui s’explique par la surface importante du bien et un capital mobilier estimé entre 20 000 et 30 000 €.
Plus de chiffres sur le baromètre habitation :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-mars-2026
Baromètre de la mutuelle santé :
- Prix moyen : 57,04 €/mois (<35 ans), 232,21 €/mois (couple actif avec 2 enfants), 238,98 €/mois (couple retraité), des niveaux globalement stables mais qui illustrent toujours un écart important entre jeunes actifs et seniors, ces derniers étant plus exposés aux soins lourds.
- Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 57,04 € (<35 ans), 84,20 € (36–55 ans), 95,53 € (56–65 ans), 121,08 € (>66 ans), confirmant une augmentation progressive avec l’âge, particulièrement marquée après 60 ans en raison de la hausse des besoins médicaux.
- Tarifs par profession : étudiant 49,28 €, salarié 84,20 €, retraité 125,96 €, montrant que les retraités restent la catégorie la plus coûteuse à assurer, conséquence directe d’une fréquence de soins plus élevée.
- Localisation : Grenoble 71,87 €, Orléans 76,20 €, Perpignan 78,46 €, des écarts relativement limités entre territoires, la tarification étant davantage liée au profil assuré qu’à la localisation géographique.
Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-mars-2026
Baromètre de l'assurance animaux :
- Prix chien : 11,96 € (éco), 27,58 € (medium), 44,29 € (premium), des niveaux proches de ceux observés en début d’année, confirmant une relative stabilité des tarifs malgré la hausse continue des frais vétérinaires.
- Prix chat : 9,62 € (éco), 20,91 € (medium), 33,12 € (premium), des primes inférieures à celles des chiens car les pathologies lourdes et les interventions chirurgicales sont statistiquement moins fréquentes.
- Chiffres du mois : 21 €/mois pour un chat Ragdoll, 29 €/mois pour un chien de 2 ans, 47 €/mois pour un chien en formule Premium, montrant que la race, l’âge et le niveau de garantie influencent fortement la cotisation.
- Portrait du mois : Coco, Bichon Maltais de 5 ans en formule Premium : 43,83 €/mois, un tarif élevé qui illustre le coût d’une couverture maximale incluant des plafonds de remboursement plus importants.
Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-mars-2026
A propos de lecomparateurassurance.com
Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.
Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.
Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com
