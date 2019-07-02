 27815tt

Baromètre des prix de l'assurance - Mars 2026

Published on 10/03/2026 à 11:40

Le comparateur d'assurances en ligne lecomparateurassurance.com lance son baromètre des prix de l'assurance.

Découvrez chaque mois l'évolution des tarifs d'assurance : Mutuelle santé, assurance auto, habitation, animaux.

Chaque année, plus de 2 millions d'internautes vont sur lecomparateurassurance.com pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins.

 

logo


Baromètre de l'assurance auto :

  • Prix moyen : 2 177 €/an pour un jeune conducteur et 602 €/an pour un conducteur expérimenté, un écart toujours très important qui reflète la sinistralité statistiquement plus élevée chez les conducteurs novices.
  • Tarifs par formule (Tiers - Tous Risques) : Bonus 0-24 : 1 077 € - 2 177 € ; Bonus 25-49 : 419 € - 824 € ; Bonus 50 : 327 € - 602 € ; Malussé : 1 390 € - 2 609 €, confirmant le rôle déterminant du bonus-malus dans le calcul de la prime.
  • Tarifs par type de véhicule : micro-citadine 513 €, citadine 602 €, SUV 811 €, berline familiale 796 €, montrant que les véhicules plus lourds ou plus puissants restent plus coûteux à assurer en raison de réparations plus onéreuses.
  • Modèles du mois : Ford Mustang 1 195 €, Renault Zoe 796 €, Peugeot 3008 1 000 €, illustrant l’impact de la puissance et du positionnement du véhicule sur la prime d’assurance.


Plus de chiffres sur le baromètre auto : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-auto/actualites/barometre-assurance-auto-mars-2026 

Baromètre de l'assurance habitation :

  • Prix moyen : 140 €/an pour un locataire (40–69 m²) et 403 €/an pour un propriétaire (>110 m²), soit une légère hausse par rapport à février, confirmant la pression progressive sur les tarifs habitation, portée notamment par l’augmentation du coût des sinistres climatiques et du prix des réparations.
  • Tarifs selon surface : locataires 113 € (<39 m²) - 176 € (>70 m²), propriétaires 306 € (<109 m²) - 403 € (>110 m²), illustrant une progression logique des primes à mesure que la surface et la valeur du bien assuré augmentent.
  • Tarifs selon localisation : Perpignan 161 €, Reims 127 €, Saint-Étienne 140 €, confirmant que les zones exposées à des risques climatiques ou à une sinistralité plus élevée peuvent entraîner des primes supérieures à la moyenne nationale.
  • Portrait du mois : Pierre, propriétaire d’une maison de 200 m² en Bretagne : 447 €/an, un tarif plus élevé que la moyenne qui s’explique par la surface importante du bien et un capital mobilier estimé entre 20 000 et 30 000 €.


Plus de chiffres sur le baromètre habitation : 
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-habitation/actualites/barometre-assurance-habitation-mars-2026

Baromètre de la mutuelle santé :

  • Prix moyen : 57,04 €/mois (<35 ans), 232,21 €/mois (couple actif avec 2 enfants), 238,98 €/mois (couple retraité), des niveaux globalement stables mais qui illustrent toujours un écart important entre jeunes actifs et seniors, ces derniers étant plus exposés aux soins lourds.
  • Tarifs par âge (formule intermédiaire) : 57,04 € (<35 ans), 84,20 € (36–55 ans), 95,53 € (56–65 ans), 121,08 € (>66 ans), confirmant une augmentation progressive avec l’âge, particulièrement marquée après 60 ans en raison de la hausse des besoins médicaux.
  • Tarifs par profession : étudiant 49,28 €, salarié 84,20 €, retraité 125,96 €, montrant que les retraités restent la catégorie la plus coûteuse à assurer, conséquence directe d’une fréquence de soins plus élevée.
  • Localisation : Grenoble 71,87 €, Orléans 76,20 €, Perpignan 78,46 €, des écarts relativement limités entre territoires, la tarification étant davantage liée au profil assuré qu’à la localisation géographique.


Plus de chiffres sur le baromètre santé :
https://www.lecomparateurassurance.com/mutuelle-sante/actualites/barometre-mutuelle-sante-mars-2026

Baromètre de l'assurance animaux :

  • Prix chien : 11,96 € (éco), 27,58 € (medium), 44,29 € (premium), des niveaux proches de ceux observés en début d’année, confirmant une relative stabilité des tarifs malgré la hausse continue des frais vétérinaires.
  • Prix chat : 9,62 € (éco), 20,91 € (medium), 33,12 € (premium), des primes inférieures à celles des chiens car les pathologies lourdes et les interventions chirurgicales sont statistiquement moins fréquentes.
  • Chiffres du mois : 21 €/mois pour un chat Ragdoll, 29 €/mois pour un chien de 2 ans, 47 €/mois pour un chien en formule Premium, montrant que la race, l’âge et le niveau de garantie influencent fortement la cotisation.
  • Portrait du mois : Coco, Bichon Maltais de 5 ans en formule Premium : 43,83 €/mois, un tarif élevé qui illustre le coût d’une couverture maximale incluant des plafonds de remboursement plus importants.


Plus de chiffres sur le baromètre animaux :
https://www.lecomparateurassurance.com/assurance-animaux/actualites/barometre-assurance-animaux-mars-2026

Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici

A propos de lecomparateurassurance.com

Créé en 2011, lecomparateurassurance.com est une référence incontournable dans le domaine de la comparaison d'assurances en ligne. Chaque année, plus de 2 millions d'internautes comparent pour trouver la couverture la plus adaptée à leurs besoins (prix, garanties, rapport qualité-prix).

Avec pus de 120 assureurs partenaires, lecomparateurassurance.com présente le panel le plus large du web, permettant une comparaison objective et impartiale.

Plus d'information : https://www.lecomparateurassurance.com

 

