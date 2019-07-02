societe



Nouvelle forme d’habitat émergent



De nouvelles formes d’habitat émergent face au vieillissement de la population et à l’isolement croissant des personnes âgées.

COSIMA développe des appartements partagés accueillant jusqu’à huit habitants, où chacun dispose d’un espace privatif tout en partageant

des espaces de vie communs et un accompagnement professionnel.

COSIMA sera présent au Salon des Seniors



L’entreprise y présentera son modèle d’appartements partagés à taille humaine,

conçu comme une alternative entre le maintien à domicile isolé et l’entrée en institution.





Du 11 au 14 mars 2026

Paris Expo Porte de Versailles

Stand COSIMA

F07 - Espace "Mon cadre de vie"



Les visiteurs du Salon des Seniors pourront rencontrer l’équipe COSIMA

et découvrir ce modèle d’habitat déjà présent dans plusieurs villes françaises.

Objectif : vivre dans un environnement chaleureux et familial



Permettre aux personnes âgées de continuer à vivre dans un environnement chaleureux et familial, tout en bénéficiant d’une présence et d’un accompagnement adaptés.



Un modèle basé sur trois principes

Une présence humaine 24h/24

Une équipe d’auxiliaires de vie pour un accompagnement continu, en lien avec les familles et les professionnels de santé.

Une coordinatrice de vie partagée pour organiser les activités du quotidien.



Une vraie vie sociale



La cuisine, le salon et la salle à manger constituent le cœur de l’appartement. Les repas, activités et moments informels favorisent les échanges et la création de liens entre habitants.





Un espace privé pour chacun



Chaque résident dispose de sa chambre et de sa salle de bain, afin de préserver son intimité et son rythme de vie.





Une alternative entre domicile et institution



Avec ce modèle d’habitat partagé, COSIMA propose une solution intermédiaire pour les personnes âgées qui ne souhaitent plus vivre seules chez elles mais ne se reconnaissent pas dans les structures collectives traditionnelles.





Une solution humaine



"Beaucoup de familles nous disent qu’elles cherchent une solution humaine, à taille réduite, où leur parent peut continuer à vivre comme chez lui. L’habitat partagé répond précisément à cette attente", explique Maxence Petit, cofondateur de COSIMA.

A propos de Cosima

Entreprise à mission dédiée au bien vieillir, Cosima a été crée en 2020. Tout est parti d’un sentiment commun de ses fondateurs de la nécessité évidente de créer une nouvelle voie dans le parcours de vie des seniors. Cosima propose une alternative aux Ehpad tout en apportant une réponse plus inclusive, plus sécurisante et bienveillante. Cosima a été créée par deux amis d’enfance, Maxence Petit, entrepreneur au service des seniors depuis plus de 12 ans et Antoine Prigent, pionnier du financement de projets entrepreneuriaux à impact social.



www.cosima.eu



