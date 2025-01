societe

6 couples sur 10 estiment qu’il est possible d’organiser le mariage de leur rêve avec 25 000 € ou moins(1).

Le coût moyen du mariage en France est estimé à 20 100 € selon le Rapport Nuptial 2024 de Mariages.net(2).

77 % des couples doivent économiser entre 1 et 5 ans pour financer leur mariage(3).

25 000 € seront offerts par Mariages.net à un couple tiré au sort, se mariant entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025, pour organiser un mariage de rêve.

Le coût moyen du mariage en France s’élève à 20 100 €(2). Mariages.net, un site leader dans le secteur du mariage en France, dévoile le budget idéal pour que les futurs mariés français réalisent leur mariage de rêve : 6 couples sur 10 estiment qu’avec 25 000 € ou moins(1), il est tout à fait possible de réaliser les noces rêvées. C’est dans ce contexte que Mariages.net lance l’édition 2025 de son tirage au sort "Gagnez 25 000 € pour le mariage de vos rêves". Cela représente bien plus qu’un coup de pouce lorsque l’on sait que 77 % des futurs mariés doivent économiser entre 1 et 5 ans pour financer leur mariage, selon la communauté de Mariages.net(3).





Budget idéal d’un mariage rêvé en France



Le budget représente une part importante dans l’organisation du mariage afin d’assouvir ses désirs et combler ses proches. 39 % des couples accentueraient les dépenses, en premier lieu, sur la lune de miel s’ils avaient l’opportunité d’avoir un budget illimité, selon la communauté de Mariages.net(4). Le coût moyen d’une lune de miel en France s’élève à 1 750 € et atteint 5 000 € à l’étranger(2). Avec le budget idéal, les jeunes mariés souhaiteraient partir plus loin, pour une destination exotique et parfois même plus longtemps. Ils sont ensuite 31 % à vouloir privilégier le lieu de réception(4). Avec un coût moyen de 5 500 €, le lieu de réception représente la plus grosse partie du budget mariage(2). Idéalement, les mariés loueraient un lieu d’exception où ils auraient la possibilité d’offrir le logement à tous leurs convives.



Selon le Rapport Nuptial 2024 de Mariages.net(2), un couple dépense en moyenne 20 100 € pour organiser son mariage. Comment peuvent-ils investir cette somme ? 88 % des futurs mariés ne souhaitent pas contracter un prêt(5), ils sont alors 77 % à économiser pendant 1 à 5 ans, voire plus, d’après la communauté de Mariages.net(3).





25 000 € à gagner pour organiser un mariage de rêve



6 couples sur 10 estiment qu’avec 25 000 €, selon la communauté de Mariages.net(1), ils pourraient organiser leur mariage de rêve. Mariages.net souhaite donc soutenir, pour la troisième année consécutive, un couple de futurs mariés en offrant cette somme grâce à son tirage au sort "Gagnez 25 000 € pour le mariage de vos rêves".



Voici les principales conditions pour participer au jeu concours :

S’inscrire gratuitement au jeu-concours sur Mariages.net via ce lien

Se marier entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2025

Participer avant le 3 mars 2025



