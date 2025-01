societe

247 000 mariages ont été célébrés en France en 2024 selon les données annuelles Mariages et Pacs 2024 de l’INSEE, publié le 14 janvier 2025. Ce sont donc 2 % de mariages célébrés de plus qu’en 2023. Ce chiffre, en écartant les effets de la pandémie de 2020 qui a engendré un report de mariages principalement en 2022 et 2023, signe un record de noces non égalé depuis 2010. Le mariage ne perd pas de son attrait, il attire même de plus en plus de couples. En est-il de même pour les coutumes ? Et sur quels postes de dépenses sont-ils prêts à mettre l’accent pour rendre ce jour encore plus magique ? Mariages.net, du groupe international The Knot Worldwide, un site leader dans le secteur du mariage en France, dévoile les pratiques des couples français.





Boom du mariage en France



Selon les données les plus actualisées de l’INSEE, le nombre total de mariages ne cesse de grimper, enregistrant en 2024 le plus haut volume de noces depuis 2010 (251 654). Le mariage a donc le vent en poupe. Les couples français restent attachés à l’idée du mariage traditionnel : 59 % organisent une cérémonie laïque et 39 % organisent une cérémonie religieuse (2 % organisent une cérémonie symbolique, non officielle)(2).





Traditions : lesquelles se maintiennent aujourd’hui ?



Certaines traditions restent ancrées dans les mariages en France. En effet, 87% des couples souhaitent maintenir la tradition d'ouvrir le bal, 84 % offrent un cadeau aux invités et 79 % veulent être accompagnés de demoiselles, garçons d'honneur ou témoins(1). Couper le gâteau ensemble est aussi une habitude que les mariés semblent vouloir garder pour plus de la moitié des sondés(1).



En revanche, ils ne sont plus que 22 % à perpétuer le rituel de la danse père/fille ou mère/fils(1). 22 %, également, des couples intègrent déjà des éléments ou une décoration écologique et durable à leur mariage, une pratique prometteuse qui tend à se développer(1).





Le budget des couples en détail



Quels sont les principaux postes de dépense dans le budget des futurs mariés ? Le coût moyen du mariage en France est de 20 100 €(1). Avec une dépense moyenne de 5 500 € pour le lieu de réception, il représente la partie la plus importante du budget. On retrouve ensuite la robe de mariée et les accessoires avec une dépense moyenne de 1 650 €, puis le photographe à hauteur de 1 300 €, la musique et le vidéaste avec 1 200 € et enfin le costume et les accessoires du marié pour la somme moyenne de 1 100 €(1).



Selon un récent sondage de Mariages.net, 77 % des couples préfèrent économiser pendant 1 à 5 ans, voire plus(3) pour financer leur mariage car ils sont 88 % à ne pas souhaiter contracter de prêt(2).

Plus d'informations : www.mariages.net