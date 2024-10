societe

- 70 % des couples mariés partent en lune de miel, selon les données actualisées du Rapport Nuptial 2024*.

- Lorsque le voyage s'effectue à l'étranger, le montant de la lune de miel s'élève à 5 000 € en moyenne*.

- Selon le Rapport Nuptial 2024*, les îles de l'Océan Indien font partie des destinations les plus mentionnées par les couples (comme le Sri Lanka, l'Île Maurice, Les Seychelles, ou encore L'Île de la Réunion).

- Pour la première fois, Mariages.net fait gagner une lune de miel à un couple organisant son mariage. Ce jeu concours gratuit est ouvert du 2 septembre au 14 octobre.



Photographie de Law Photographe via mariages.net

70 % des couples qui se sont mariés l'année dernière, déclarent partir en lune de miel, selon le Rapport Nuptial 2024* publié par Mariages.net. Une parenthèse de détente amplement méritée mais parfois écourtée ou non organisée, notamment pour des motifs financiers. C’est une des raisons pour lesquelles Mariages.net, expert du mariage en France, lance le Wedding Passport. Afin d’aider les couples et répondre à leurs envies d’évasion, ce jeu-concours permettra de remporter une lune de miel de rêve, gratuite.



Mariages.net fait également le point sur le budget moyen alloué à la lune de miel et les destinations préférées des couples.





Combien coûte une lune de miel ?



Les français dépensent en moyenne 1 750 € pour une lune de miel en France, montant qui peut aller jusqu’à 5 000 € en moyenne pour un voyage à l’étranger (source : Rapport Nuptial 2024*). Ce sont des montants qui auraient subi de légères fluctuations : si dans le cas des voyages en France, il y a une augmentation du budget de 8,5 % entre 2023 et 2024 (selon les données disponibles en 2023 dans le Livre Blanc du Mariage**), le volume moyen des dépenses des voyages de noces à l'étranger enregistre une baisse de 12 %.





Les îles préférées des couples en lune de miel



En France, parmi les couples qui décident de partir en lune de miel, 81 % choisissent de partir à l’étranger**. Le voyage de noces dure en moyenne 12 jours lorsque les époux partent immédiatement après le mariage, ou 14 jours si le couple part plus tard. Quand les jeunes mariés décident de rester en France, la lune de miel dure environ 10 jours.



Concernant les destinations, 44 % des couples citent la plage comme critère de sélection principale pour leur lune de miel*. Ceci explique le fort attrait des îles de l’océan Indien telles que le Sri Lanka, l'île Maurice, les Seychelles ou encore l'île de la Réunion, qui sont les premières îles mentionnées par les couples cette année. D'autres îles, comme celles du Pacifique (notamment Bora-Bora, Bali ou les îles Fidji) sont aussi très prisées et figurent juste après la France et les destinations du continent Asiatique (principalement représentées par la Thaïlande et le Japon).





Une lune de miel gratuite ?



Mariages.net lance un nouveau jeu-concours inédit pour gagner une lune de miel de rêve gratuite. Les couples qui organisent leur mariage et souhaitent participer devront s'inscrire gratuitement sur le site Mariages.net (via ce lien), et obtenir les tampons nécessaires pour compléter leur “Passeport de Mariage”. Grâce à ces tampons, il sera possible, dans un premier temps, de remporter plusieurs surprises, puis de participer au tirage au sort pour tenter de remporter le voyage de noces. Voici les principales conditions pour participer au jeu concours :



- Date de mariage comprise entre le 2 septembre 2024 et le 30 septembre 2025

- Lune de miel comprise entre le 1er novembre 2024 et le 31 décembre 2025

- Participer avant le 14 octobre 2024

* Rapport Nuptial 2024, selon 1400 couples interrogés sur leur mariage en 2023 par Mariages.net.

** Livre Blanc du Mariage - édition 2023 : écrit par Mariages.net, en collaboration avec Google et Carles Torrecilla, professeur à l’Esade. L’étude s’appuie sur les données tirées du portail Mariages.net, basées sur les informations fournies par plus de 34 400 couples, et sur un sondage réalisé auprès de 3151 couples et 1279 entreprises du secteur nuptial.

