societe

Comme chaque année, Mariages.net, un site référent du secteur nuptial en France, a tout mis en œuvre pour débusquer les nouvelles tendances en termes de mariage. Les futur.e.s marié.e.s et leurs invité.e.s découvrent ainsi les nouveautés et tendances les plus en vogue grâce à l’étude complète accessible en ligne*. Lumière sur les 5 tendances les plus remarquées pour 2025.









1. Endless weddings : plus de fête pour plus de plaisir



Pourquoi se contenter d’une journée de célébration, lorsqu’il est possible de l’étendre sur 2, 3 jours… Le Rapport 2024 sur le secteur nuptial en France** nous informe que 46 % des couples interrogés ont organisé un mariage ayant duré plus d’un jour. Cette tendance séduit de plus en plus les couples qui choisissent de commencer les festivités dès le vendredi soir avec une soirée de bienvenue pour accueillir les convives et leur faire faire connaissance. De quoi commencer le week-end dans de bonnes dispositions.



Les festivités ne s’arrêtent pas là puisque le lendemain de la réception, les marié.e.s et leurs invité.e.s se retrouvent autour d’un brunch ou d’un barbecue pour partager de derniers beaux moments ensemble. Il n'est pas rare non plus de prolonger l'événement avec une pool party, lorsqu'une piscine est disponible sur le lieu de réception.





2. Vert : LA couleur de 2025



Le vert devient un incontournable des cérémonies et réceptions de mariage pour 2025. On le retrouve principalement dans la décoration mais également pour les costumes : les couples attribuent la médaille d'or au costume vert, selon un sondage réalisé sur la Communauté de couples inscrits sur Mariages.net***.



Les nuances de vert les plus demandées ? Le vert sauge et le vert pistache. La pistache elle-même s’invite dans certains menus. Cette palette de vert apporte un côté simple et à la fois élégant, et se marie très bien avec des tons aussi bien neutres que plus éclatants.





3. Mix & match : oser !



En 2025, ce sont la personnalisation et la possibilité d'associer diverses pièces et matières qui l’emportent dans les tenues des marié.e.s et leurs invité.e.s. Marine Preudhomme, éditorialiste mode de Mariages.net nous rapporte que "Les futures mariées apprécient de plus en plus d’avoir la possibilité de composer leur tenue, de pouvoir associer le haut avec le bas de leur choix par exemple. Parmi ces associations, on retrouve notamment la combinaison de la dentelle et de la soie ".



Les marié.e.s et leurs invité.e.s osent donc combiner des jupes et tops, des chemises et pantalons, aux matières différentes mais aussi aux couleurs qui détonnent. Des fusions qui changent et qui transforment en profondeur la mode nuptiale.





4. L’animal de compagnie assiste au mariage



Partout sur les réseaux sociaux, des vidéos d’adorables boules de poils assistant au mariage de leurs maîtres fleurissent. La tendance chez les couples pour les cérémonies de mariage en 2025 est de venir accompagné de son animal de compagnie. Il peut apporter les alliances, poser sur les photos et même faire partie des animations et du repas. Mais qui s’en occupe ? Pas de panique, des pet sitters proposent leur service pour que chacun profite de ce jour si spécial sans aucune préoccupation.





5. Multi moon : plus de souplesse pour voyager



La lune de miel "classique" reste bien sûr d'actualité mais plus que jamais elle s’adapte aux besoins de chacun. 70 % des couples mariés partent en lune de miel, selon les données actualisées du Rapport Nuptial 2024** et celles-ci ne ressemblent pas toutes. La lune de miel peut devenir une affaire de famille pour les couples avec enfants (surtout que plus d’un couple sur deux a déjà des enfants avant même de se marier****), une lune de miel couplée à une autre célébration pour fêter un anniversaire de mariage ou encore une méga moon pour les marié.e.s et leurs invité.e.s qui veulent prolonger le plaisir sur une plus longue période.



Selon le Livre Blanc du Mariage 2023 de Mariages.net****, le voyage de noce dure en moyenne 12 jours s’il est réalisé immédiatement après le mariage et 14 jours si le couple part plus tard. Les jeunes mariés souhaitent faire durer le plaisir en prolongeant au maximum ces vacances grandement méritées.





Ces 5 tendances les plus en vogue ne sont qu’un échantillon des 22 détectées par les équipes de Mariages.net et de son groupe international The Knot Worldwide. Parmi elles, on retrouve notamment le choix des lieux de réception de plus en plus atypique, les "wedding content creators" (créateurs de contenu mariage) qui s’occupent de partager en temps réel les photos et vidéos de la cérémonie et la réception afin que tout le monde puissent profiter pleinement de la journée sans téléphone à la main ou encore le Live art qui consiste à capturer les moments forts du mariage et de les retranscrire en peinture ou dessin.

* Guide des tendances 2025 publié le 23 octobre 2024 par Mariages.net, avec la collaboration des équipes internationales du groupe The Knot Worldwide.

** Rapport Nuptial 2024, selon 1400 couples interrogés sur leur mariage en 2023 par Mariages.net.

*** Échantillon de 1200 personnes interrogées sur la communauté de Mariages.net entre juillet 2024 et septembre 2024.

**** Livre Blanc du Mariage - édition 2023 : écrit par Mariages.net, en collaboration avec Google et Carles Torrecilla, professeur à l’Esade. L’étude s’appuie sur les données tirées du portail Mariages.net, basées sur les informations fournies par plus de 34 400 couples, et sur un sondage réalisé auprès de 3151 couples et 1279 entreprises du secteur nuptial.

A propos de Mariages.net



Mariages.net, du groupe international The Knot Worldwide, est un site leader dans le secteur du mariage en France. Grâce à ses sites de mariage personnalisables, ses outils de planification, son annuaire de prestataires, son contenu inspirant et ses applications mobiles, Mariages.net aide les couples à gérer leur budget, à trouver des professionnels et à les guider à chaque étape de l’organisation de leur mariage.



Dans plus de 16 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et d’Asie, The Knot Worldwide accompagne et soutient toutes les célébrations. Les marques de l'entreprise proposent des produits, services et contenus d’exception pour transformer les projets de fête et les rêves de chacun, en réalité. Avec l’ensemble de ses marques spécialisées dans le secteur nuptial comme The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Matrimonio.com, Casamentos.pt et bien d'autres, le groupe dispose d’une vaste base de données rassemblant des centaines de milliers de professionnels du mariage pour aider les couples à organiser le plus beau jour de leur vie.



Plus d'informations : www.mariages.net