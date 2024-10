tech

PREDATOR débarque dans les universités françaises et espagnoles par le biais d'UNIVERSITY Esports. En partenariat avec Intel, la marque de PC gaming d'Acer soutiendra le projet éducatif et technologique pendant le premier split de la saison 2024/25, en accompagnant les étudiants grâce à son implication dans le secteur du gaming, du divertissement et de la culture geek, tout en présentant les opportunités de carrière offertes par l'industrie émergente de l'esport et des jeux vidéo.



L'arrivée de PREDATOR en tant que nouveau naming du projet a été officialisée sur les comptes de médias sociaux d'UNIVERSITY Esports France et de la marque elle-même. Plus grande plateforme mondiale de gaming, de technologie et d'éducation pour les étudiants, UNIVERSITY Esports by PREDATOR est présente dans 26 pays sur quatre continents et implique plus de 100 000 étudiants de 2 000 universités au niveau mondial, dont plus de 200 en France.



Désormais, UNIVERSITY Esports by PREDATOR sera visible dans toutes les compétitions et activités organisées, aussi bien dans les événements physiques que dans leurs diffusions en streaming. En outre, la marque sera également présente dans les communications des deux projets sur les médias sociaux et sur leurs sites web.

Le portail statistique Statista indique que la France comptera plus de 15,4 millions de fans de jeux vidéo d'ici 2027. La même source indique également que le revenu annuel du marché national des jeux sera de 3,5 milliards d'euros en 2024 et prévoit que le chiffre d'affaires du secteur dépassera 4,5 milliards d'euros d'ici 2027.



Karim Ouahioune, South Europe Marketing Director de PREDATOR indique : "Le partenariat d'Acer avec Intel et UNIVERSITY Esports est fondé sur notre engagement commun à soutenir la communauté de l'éducation et de l'esport à tous les niveaux, en amenant le gameplay à de nouveaux sommets. Nos derniers ordinateurs portables de jeu Predator, équipés de processeurs Intel Core 14th Gen, offrent des performances puissantes et intègrent des fonctions pilotées par l'IA qui améliorent l'expérience de jeu globale. Chez Predator, nous nous engageons à permettre aux passionnés de jeu du monde entier de vivre leur passion de la meilleure façon possible".



Selon Josh Williams, Global Director d'UNIVERSITY Esports : "Nous sommes fiers d'avoir PREDATOR à bord d'UNIVERSITY Esports. L'arrivée de la marque place la barre très haut pour le projet et, grâce à son soutien, nous nous rapprochons de notre objectif : offrir une expérience éducative et ludique plus complète aux jeunes pendant leur séjour à l'université. Predator nous aidera à élargir la vision des étudiants sur l'environnement esports-gaming et les opportunités de carrière offertes par l'industrie du jeu, qui dépasse déjà les revenus de la musique et du cinéma combinés".

À propos de UNIVERSITY Esports



UNIVERSITY Esports est le projet d'esports et de jeu le plus important au monde dans l'environnement universitaire. Organisé par GGTech Entertainment, il offre un environnement compétitif accessible à tous les étudiants et propose une formation spécialisée dans le secteur des esports, offrant ainsi un accès à un large éventail d'opportunités professionnelles.



UNIVERSITY Esports compte la participation de plus de 100 000 étudiants provenant de plus de 2 000 universités de 26 pays sur 4 continents.



Pour plus d'informations, visitez universityesports.fr





À propos de GGTech Entertainment



GGTech Entertainment est une entreprise internationale opérant en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle se consacre au développement de projets innovants dans les domaines des loisirs, du divertissement et de l'éducation à travers le jeu, les esports et la technologie, en mettant l'accent sur l'innovation, la technologie appliquée et les environnements interactifs.



Pour plus d'informations, visitez ggtech.gg