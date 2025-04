tech



Un webinaire pour autonomiser les acteurs agricoles et agroalimentaires



Entre le suivi des prairies, la gestion des troupeaux ou encore la traçabilité, la gestion des données est un enjeu crucial pour les entreprises agri-agro. Pourtant, les solutions existantes ne sont pas toujours adaptées : elles peuvent être coûteuses, rigides ou complexes à mettre en place.



C'est la raison pour laquelle 19.87, entreprise spécialisée dans la création d'outils de gestion numériques pour les structures agricoles et para agricoles propose une alternative concrète, sous la forme d'un webinaire pour apprendre à l'ensemble des acteurs du secteur agri-agro à créer leurs propres outils de gestion sur Notion.

Grâce à une démonstration concrète, les participants découvriront comment utiliser cette solution pour répondre à leurs besoins spécifiques. Mieux encore, lors de l'inscription, ils pourront indiquer leurs attentes et un exemple réel sera sélectionné pour illustrer la méthodologie en direct.





Un événement co-organisé par des acteurs engagés



Ce webinaire est animé par 19.87 et co-organisé avec le Campus Les Champs du Possible - Village by CA, qui partagent une ambition commune : faciliter la transition numérique du secteur agricole en proposant des solutions accessibles et adaptées aux besoins du terrain.





Infos pratiques & inscription

Date : 22 avril 2025

Horaire : de 12h30 à 13h30

Format : Webinaire en ligne

Inscription gratuite : https://airtable.com/appXJ8urvcuCLy6U1/pagPhytuHbGtUP0aE/form

À propos de 19.87

Fondé par Perrine Savin, 19.87 crée des outils sur mesure ou 100% adaptables pour les entreprises agricoles et para agricoles afin de les aider à gagner temps et sérénité dans leur gestion des données et du quotidien. L’objectif est de permettre à chaque entreprise d'avoir accès à des solutions qui correspondent à leurs besoins, quel que soit son secteur ou sa méthode d'exploitation : Gestion de troupeau, suivi de transformation, de vinification, carnet de pâturage, suivi d'activité,…

Que ce soit en cas de contrôle ou pour le suivi et l'amélioration des pratiques, avoir ses données sous la main fait gagner un temps précieux au quotidien. Vous ne savez pas par où commencer ? Nous pouvons faire le point sur vos outils et votre quotidien afin de les améliorer.

Plus d'informations : https://19-87.fr