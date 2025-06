tech





Une solution rapide et économique

Lancée à l'initiative du cabinet Ziegler et associés, Justicelib s'est donnée pour mission de démocratiser le recours à un avocat. Née du constat que la Justice est trop chère, trop lente, trop complexe, la legaltech française facilite accès au droit en proposant une solution inédite : la mise en demeure signée par un avocat, générée via une plateforme alimentée par l’intelligence artificielle.



Redonner du pouvoir au citoyen face aux litiges



À la croisée de la tech, du droit et de l’éthique, Justicelib propose un modèle hybride :

l’IA analyse le cas, structure les arguments juridiques à partir des lois et jurisprudences,

un avocat prend le relais pour valider, signer et envoyer le courrier,

l’utilisateur suit sa démarche en toute transparence.

Résultat, un courrier signé par un avocat, donc juridiquement incontestable, généré en 48 h pour un coût 8 à 10 fois inférieur à celui pratiqué habituellement.



Démocratiser l'accès à la Jusitce

Justicelib s’adresse à l'ensemble des justiciables français, qui pour la plupart vont rarement dans les tribunaux mais qui vivent les injustices du quotidien :



- Un étudiant dont la caution n’est jamais rendue,

- Un artisan impayé par un client,

- Un freelance bloqué par une plateforme,

- Une mère isolée en conflit avec une administration...

Avec Justicelib, ils peuvent enfin agir, sans se ruiner, sans attendre, et avec l’appui d’un avocat.





L’assistance numérique sans renoncer à l’expertise humaine



L’IA structure l’analyse juridique, mais la rédaction, la validation et l’envoi sont réalisés par le cabinet d’avocats Ziegler et associés, qui engage pleinement sa responsabilité. Aucune lettre n’est générée automatiquement : l’expertise reste humaine.



Chaque mise en demeure est transmise sous 48h avec accusé de réception. Dans un contexte où l’accès au droit devient un marqueur croissant d’inégalités, Justicelib apporte une réponse concrète et éthique.

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

À propos de Justicelib



Fondée par le cabinet Ziegler et associés, par Maître Alexandre DAKOS, avocat au barreau de Paris, Justicelib ambitionne de réconcilier les Français avec leur droit.



Plus d'informations : www.justicelib.com