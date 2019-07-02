tech







Au-delà d’une simple intégration technologique, cette évolution s’inscrit dans une stratégie claire : transformer la génération vidéo multi-modèles en un workflow unifié, optimisé et accessible. Tous les modèles supportés, y compris Kling 3.0, Seedram 5.0, Seedance 2.0 et Nano Banana 2, peuvent désormais être utilisés directement sur le Web ou via l’application PC, offrant aux créateurs une flexibilité totale.



Dans un contexte où les créateurs jonglent entre plusieurs outils IA, Edimakor choisit une approche différente : centraliser les modèles les plus performants au sein d’un environnement unique, du prompt jusqu’au rendu final.





Une nouvelle génération de modèles intégrés dans un workflow unifié



Kling 3.0 : narration intelligente et cohérence visuelle avancée



La nouvelle version de Kling apporte :

Vidéos jusqu’à 15 secondes

Storyboard intelligent et narration multi-plans

Image-to-Video avec référence de sujet garantissant la cohérence d’un personnage

Reconnaissance native du texte dans les images

Ces avancées renforcent la qualité cinématographique et la stabilité visuelle des productions.





Seedance2.0 : vers la production longue durée multimodale



Actuellement en phase de réglage interne (mise en ligne prévue mars), Seedance2.0 marque une évolution vers la génération longue durée :

Prise en charge simultanée de texte, images, vidéos et audio

Meilleure continuité narrative

Performances accrues dans les scènes complexes

Cette intégration ouvre des perspectives pour la publicité, le gaming et la production audiovisuelle à coût optimisé.





Vidu Q3 Turbo : audio-vidéo synchronisé et optimisation des coûts



Pensé pour démocratiser la production vidéo IA :

Sortie audio + vidéo native multi-langues

Synchronisation précise image/son

Découpage piloté par prompt

Durée flexible de 1 à 16 secondes

Positionnement tarifaire plus accessible que la version Pro

Une solution adaptée aux créateurs digitaux, au marketing et à l’e-commerce.





Seedram5.0 et Nano Banana 2 : génération réactive et compréhension enrichie



Avec l’intégration de Nano Banana 2 et l’introduction d’un système de recherche en temps réel, Seedram5.0 améliore la génération de contenus.



Sa compréhension renforcée du contexte et l’enrichissement de son système de connaissances mondial permettent de produire des visuels informatifs, des affiches d’actualité et des vidéos courtes plus pertinentes et plus rapides à créer.





Une approche différenciante : l’IA comme système, non comme simple outil



L’intégration de ces modèles ne constitue pas un simple appel API. Elle s’inscrit dans la logique du workflow IA intégré d’Edimakor, combinant :

Génération multi-modèles

Sous-titres intelligents

Doublage et voix-off IA

Effets visuels avancés

Génération musicale IA

Outils de montage professionnels





L’objectif : permettre aux créateurs d’exploiter les forces spécifiques de chaque modèle sans fragmentation des outils, tout en réduisant les coûts et le temps de production.





Une dynamique de démocratisation de la vidéo IA



À travers cette mise à jour stratégique, Edimakor confirme son positionnement : offrir une plateforme complète capable de répondre aux besoins variés des créateurs, des équipes marketing et des studios, dans un environnement flexible et évolutif.

