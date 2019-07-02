24 | CommuniquÃ© de presse
Le gÃ©nÃ©rateur de vidÃ©os IA Edimakor franchit une Ã©tape stratÃ©gique avec lâ€™intÃ©gration de Kling 3.0, Vidu Q3 Turbo, Seedram5.0, Nano Banana 2 et Seedance 2
Published on 10/03/2026 Ã 10:59
Au-delà d’une simple intégration technologique, cette évolution s’inscrit dans une stratégie claire : transformer la génération vidéo multi-modèles en un workflow unifié, optimisé et accessible. Tous les modèles supportés, y compris Kling 3.0, Seedram 5.0, Seedance 2.0 et Nano Banana 2, peuvent désormais être utilisés directement sur le Web ou via l’application PC, offrant aux créateurs une flexibilité totale.
Dans un contexte où les créateurs jonglent entre plusieurs outils IA, Edimakor choisit une approche différente : centraliser les modèles les plus performants au sein d’un environnement unique, du prompt jusqu’au rendu final.
Une nouvelle génération de modèles intégrés dans un workflow unifié
Kling 3.0 : narration intelligente et cohérence visuelle avancée
La nouvelle version de Kling apporte :
- Vidéos jusqu’à 15 secondes
- Storyboard intelligent et narration multi-plans
- Image-to-Video avec référence de sujet garantissant la cohérence d’un personnage
- Reconnaissance native du texte dans les images
Ces avancées renforcent la qualité cinématographique et la stabilité visuelle des productions.
Seedance2.0 : vers la production longue durée multimodale
Actuellement en phase de réglage interne (mise en ligne prévue mars), Seedance2.0 marque une évolution vers la génération longue durée :
- Prise en charge simultanée de texte, images, vidéos et audio
- Meilleure continuité narrative
- Performances accrues dans les scènes complexes
Cette intégration ouvre des perspectives pour la publicité, le gaming et la production audiovisuelle à coût optimisé.
Vidu Q3 Turbo : audio-vidéo synchronisé et optimisation des coûts
Pensé pour démocratiser la production vidéo IA :
- Sortie audio + vidéo native multi-langues
- Synchronisation précise image/son
- Découpage piloté par prompt
- Durée flexible de 1 à 16 secondes
- Positionnement tarifaire plus accessible que la version Pro
Une solution adaptée aux créateurs digitaux, au marketing et à l’e-commerce.
Seedram5.0 et Nano Banana 2 : génération réactive et compréhension enrichie
Avec l’intégration de Nano Banana 2 et l’introduction d’un système de recherche en temps réel, Seedram5.0 améliore la génération de contenus.
Sa compréhension renforcée du contexte et l’enrichissement de son système de connaissances mondial permettent de produire des visuels informatifs, des affiches d’actualité et des vidéos courtes plus pertinentes et plus rapides à créer.
Une approche différenciante : l’IA comme système, non comme simple outil
L’intégration de ces modèles ne constitue pas un simple appel API. Elle s’inscrit dans la logique du workflow IA intégré d’Edimakor, combinant :
- Génération multi-modèles
- Sous-titres intelligents
- Doublage et voix-off IA
- Effets visuels avancés
- Génération musicale IA
- Outils de montage professionnels
L’objectif : permettre aux créateurs d’exploiter les forces spécifiques de chaque modèle sans fragmentation des outils, tout en réduisant les coûts et le temps de production.
Une dynamique de démocratisation de la vidéo IA
À travers cette mise à jour stratégique, Edimakor confirme son positionnement : offrir une plateforme complète capable de répondre aux besoins variés des créateurs, des équipes marketing et des studios, dans un environnement flexible et évolutif.
À propos de HitPaw
Edimakor est un logiciel IA tout-en-un dédié à la création vidéo à partir de texte, d’images ou de médias existants. Il vise à simplifier et accélérer la production de contenus audiovisuels pour les professionnels et les créateurs digitaux.
Site officiel : https://edimakor.hitpaw.fr
Web Studio : https://app.edimakor.ai/fr/studio/home
X/Twitter : https://x.com/edimakorfr
YouTube : https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorFrance/videos
Promotion : https://edimakor.hitpaw.fr/sales-promotion.html
Source d'information : HitPaw Edimakor
