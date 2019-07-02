 27496tt

Biclic, une application made in France qui repense la prise de vue et le classement des photos sur mobile

Published on 27/01/2026 Ã  12:15

Disponible en tÃ©lÃ©chargement sur App Store et Google Play, Biclic est une application mobile franÃ§aise qui transforme en profondeur la faÃ§on de prendre, classer et retrouver ses photos et vidÃ©os sur mobile.

S'appuyant sur une logique radicalement innovante, centrÃ©e sur lâ€™anticipation et lâ€™organisation native, Biclic propose un systÃ¨me unique oÃ¹ chaque clichÃ© est automatiquement rangÃ© dans le bon album dÃ¨s la prise de vue.


Une nouvelle logique, une approche inversée

En rupture avec les méthodes d’Apple et Google en matière de photographie, Biclic propose une approche inédite. 

Depuis l’appareil photo Biclic, l’utilisateur crée en un clic un album AVANT de prendre la photo. Résultat : les images sont instantanément classées dès le déclenchement dans la photothèque structurée de Biclic. 

À l’heure où des milliers d’images s’accumulent sans repères dans nos smartphones, Biclic apporte une réponse au chaos des photothèques mobiles. 


Trois fonctionnalités clés qui changent tout 

  • Le classement automatique dès la prise de vue : Les photos et vidéos sont rattachées à une chronique choisie à l’avance. Plus besoin de classer ou de créer des albums ultérieurement.
  • La programmation des prises de vues avec rappels : Grâce à son agenda intégré, Biclic vous rappelle de prendre une photo à l’instant voulu. Pratique pour les rituels familiaux, les projets créatifs ou professionnels et pour ne rien oublier. 
  • La photothèque indépendante et structurée : Biclic ne se mélange pas à la galerie du téléphone : l’application crée un espace à part, personnel, sécurisé et organisé nativement par chroniques.

Une application fluide et intuitive 

L’interface de Biclic a été pensée pour être aussi rapide qu’un appareil photo natif, tout en ajoutant une couche intelligente de classement. 

Un seul geste suffit pour choisir une chronique, déclencher, et laisser l’organisation se faire automatiquement. Prenez la photo, le tour est joué, elle est classée. 


Public concerné

Pour les particuliers confrontés au désordre de leur photothèque où il est difficile de s’y retrouver.

Pour les professionnels soucieux de structurer leurs données visuelles par projet, chantier, événement et de dissocier vie privée & professionnelle sur leur mobile.


Disponibilité

  • Lancement officiel : Janvier 2026
  • Disponible sur iOS et Android
  • Version gratuite avec accès à toutes les fonctionnalités de base
  • Version Premium (photos, vidéos et chroniques illimitées) à 2,99 € / mois

Pour accéder au dossier presse "médias grand public" cliquez ici

Pour accéder au dossier presse "médias professionnels" cliquez ici

https://biclic.com

 

