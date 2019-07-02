tech





Une nouvelle logique, une approche inversée



En rupture avec les méthodes d’Apple et Google en matière de photographie, Biclic propose une approche inédite.



Depuis l’appareil photo Biclic, l’utilisateur crée en un clic un album AVANT de prendre la photo. Résultat : les images sont instantanément classées dès le déclenchement dans la photothèque structurée de Biclic.



À l’heure où des milliers d’images s’accumulent sans repères dans nos smartphones, Biclic apporte une réponse au chaos des photothèques mobiles.





Trois fonctionnalités clés qui changent tout

Le classement automatique dès la prise de vue : Les photos et vidéos sont rattachées à une chronique choisie à l’avance. Plus besoin de classer ou de créer des albums ultérieurement.

Une application fluide et intuitive



L’interface de Biclic a été pensée pour être aussi rapide qu’un appareil photo natif, tout en ajoutant une couche intelligente de classement.



Un seul geste suffit pour choisir une chronique, déclencher, et laisser l’organisation se faire automatiquement. Prenez la photo, le tour est joué, elle est classée.





Public concerné



Pour les particuliers confrontés au désordre de leur photothèque où il est difficile de s’y retrouver.



Pour les professionnels soucieux de structurer leurs données visuelles par projet, chantier, événement et de dissocier vie privée & professionnelle sur leur mobile.





Disponibilité

Lancement officiel : Janvier 2026

Disponible sur iOS et Android

Version gratuite avec accès à toutes les fonctionnalités de base

Version Premium (photos, vidéos et chroniques illimitées) à 2,99 € / mois

