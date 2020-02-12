tech









Batería de 30.000 mAh: un mes de duración de la batería en uso mixto/en espera



La empresa Avenir Telecom que fabrica y comercializa teléfonos de la marca Energizer en todo el mundo anuncia el lanzamiento comercial del Energizer P30K Apex en junio de 2026 a un precio de $399.



El modelo "Apex" cuenta con una batería de 30.000 mAh, superando los estándares de la industria para ofrecer hasta un mes de duración de batería en uso mixto/en espera.





P30K Apex: capacidad de 6 a 7 veces mayor que el promedio del mercado



Con 30.000 mAh, el P30K Apex ofrece una capacidad de 6 a 7 veces superior a la media del mercado. Esto contrasta marcadamente con los referentes actuales del mercado de smartphones robustos, como el Samsung XCover6 Pro (4.050 mAh) o el Kyocera DuraForce Pro 3 (4.270 mAh), que alcanzan una capacidad inferior a los 5.000 mAh.





Eliminando el estrés de la batería baja para profesionales de la construcción, la industria o la logística



Para los profesionales del sector de la construcción, industrial o logístico, esto significa:



• Semanas de trabajo en zona blanca sin acceso a electricidad.

• Eliminar el estrés de la batería baja al final del día.

• Una herramienta siempre operativa, reduciendo costosas interrupciones del servicio para las PYMES.





Más que una batería, una estación de trabajo 5G

Si bien su autonomía justifica su nombre "Apex", este modelo no compromete el rendimiento técnico y cumple con los requisitos de las aplicaciones comerciales modernas (BIM, planos 3D, diagnósticos):

Fotografía industrial: Un sensor primario de 200 MP permitiendo una documentación ultra detallada de las obras de construcción, una definición sin precedentes en este segmento.

Potencia de cálculo: procesador MediaTek Dimensity 7300 5G acoplado a 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, garantizando una fluidez total incluso con aplicaciones pesadas.

Carga rápida: La tecnología de carga rápida de 66 W garantiza una nueva puesta en servicio eficiente a pesar de la enorme capacidad de la batería.



Una gama completa: Energizer P20K Atlas y P10K Orion



Para complementar el Apex, Avenir Telecom aplica su experiencia energética a otros dos modelos adaptados a usos específicos:

• El P20K Atlas (20.000 mAh): La herramienta de inspección que integra una linterna con un alcance de 50 metros, ideal para intervenciones en túneles o espacios bajo el suelo.

• El P10K Orion (10.000 mAh): Con 10.000 mAh, ya ofrece el doble de duración de batería que los competidores clásicos en un formato más compacto (6,58 pulgadas).

Especificaciones del ENERGIZER P30K Apex

• Procesador: MTK Dimensity 7300 Octa Core

• Memoria: 12 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento (ROM)

• Pantalla: 6,95" IPS (1080 x 2460)

• Cámaras: Trasera 200 MP + 50 MP + 2 MP; Delantera 50 MP

• Batería: 30.000 mAh

• Sistema operativo: Android 16

• Características: NFC, carga rápida de 66 W

• Estándares de resistencia: P68/IP69K, MIL-STD-810H





Disponibilidad y garantía

La gama Energizer® Hardcase Pro, encabezada por el P30K Apex, estará disponible a partir de junio de 2026 a un precio de 399 € IVA incluido.



Garantía de 3 años

