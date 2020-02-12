entreprises



La Ciudad de Gdansk ha presentado oficialmente su nuevo almacén de defensa civil y respuesta ante crisis, diseñado para reforzar la preparación municipal ante desastres naturales, interrupciones de infraestructuras u otras situaciones de emergencia.



La moderna instalación, presentada públicamente en febrero de 2026, forma parte de la estrategia más amplia de Gdansk para fortalecer su resiliencia y garantizar una capacidad de respuesta rápida en beneficio de sus residentes. El almacén incluye suministros esenciales de emergencia, equipos logísticos y soluciones alimentarias de larga duración - entre ellas comidas de emergencia liofilizadas ReadyWise suministradas por su distribuidor oficial en Polonia.



La instalación está estructurada para permitir el despliegue inmediato de ayuda en situaciones de crisis como inundaciones, cortes prolongados de electricidad, fenómenos invernales extremos o evacuaciones a gran escala. Al preposicionar recursos esenciales dentro de la ciudad, las autoridades reducen significativamente los tiempos de respuesta y refuerzan la independencia operativa local durante las primeras 72 horas cruciales de una emergencia.



“La preparación a nivel municipal es fundamental para la seguridad pública”, afirmó un representante de la Ciudad de Gdansk durante la presentación del almacén. “Esta inversión garantiza que estemos preparados para apoyar a los residentes de forma rápida y eficaz en situaciones de crisis.”



Las soluciones alimentarias de emergencia ReadyWise almacenadas en la instalación ofrecen comidas listas para preparar, de larga conservación, con una vida útil de hasta 25 años. Diseñados tanto para instituciones como para hogares, los productos solo requieren agua para su preparación y están optimizados para el almacenamiento a largo plazo sin necesidad de refrigeración.



Kim Berknov, Director of ReadyWise UK, comentó: “Estamos orgullosos de ver los productos ReadyWise incluidos en la infraestructura de defensa civil de la Ciudad de Gdansk. La preparación municipal es un pilar esencial de la resiliencia moderna. Cuando las ciudades adoptan medidas proactivas para garantizar la disponibilidad de alimentos durante las crisis, fortalecen no solo la capacidad operativa, sino también la confianza pública.”





Marian Zielinski, CEO de ABC Koncept Sp. z o.o., distribuidor oficial de ReadyWise en Polonia y proveedor de la Ciudad de Gdansk, añadió: “Nos sentimos honrados de apoyar a la Ciudad de Gdansk en el fortalecimiento de su marco de preparación ante crisis. El almacenamiento fiable de alimentos a largo plazo es un componente clave de cualquier estrategia de protección civil. Al integrar las comidas de emergencia ReadyWise en las reservas municipales, Gdansk demuestra un liderazgo visionario en la planificación de la resiliencia — garantizando que los ciudadanos puedan recibir apoyo de manera rápida y eficaz en situaciones de emergencia.”

El nuevo almacén subraya una tendencia creciente en Polonia y en Europa: las ciudades y autoridades regionales están invirtiendo en marcos estructurados de preparación que complementan los sistemas nacionales de seguridad. Al combinar preparación logística, planificación de emergencias y almacenamiento alimentario fiable a largo plazo, los municipios pueden reforzar tanto la resiliencia como la estabilidad social.



La iniciativa también refleja una creciente concienciación pública de que la preparación es una responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanos - garantizando que las comunidades estén equipadas para gestionar interrupciones imprevistas de forma eficaz y con serenidad.

Acerca de ReadyWise



ReadyWise es un líder global en soluciones de alimentación de emergencia, con centros internacionales en Londres, Reino Unido, y Salt Lake City, Estados Unidos. La empresa produce comidas liofilizadas de alta calidad y excelente sabor, con una vida útil de hasta 25 años - ideales para el uso diario, actividades al aire libre y preparación ante emergencias.



Más información en readywise.co.uk.





Acerca de ABC Koncept Sp. z o.o.



ABC Koncept Sp. z o.o. es un socio autorizado de ReadyWise UK para eCommerce y B2B en Polonia, dedicado a fortalecer la resiliencia de hogares, empresas, instituciones y ONG. Su misión es hacer que la preparación sea accesible y estructurada en el mercado polaco.



Más información en megazapas.pl.