Sport TS16.12

El Sport TS16.12 incorpora funciones normalmente reservadas para los modelos de gama alta: ABS + TCS, control de tracción, control de crucero, monitoreo de la presión de los neumáticos, puños y asiento calefactables, además de una cámara de seguridad frontal.



Impulsado por un motor de 8.000 W (15,4 kW de pico), alcanza una velocidad máxima de 130 km/h y ofrece una autonomía de hasta 230 km.

Está disponible en siete colores y con gráficos personalizables para los pilotos que buscan un estilo único.









Cruiser TCR15.12



El Cruiser TCR15.12 combina un diseño clásico con una movilidad eléctrica moderna. Con un motor de 8.000 W (15,4 kW de pico), alcanza una velocidad máxima de 130 km/h y ofrece una autonomía de 212 km.



Su carga rápida en 1,8 horas, junto con ABS + TCS, control de crucero, suspensión ajustable y conectividad Bluetooth, brindan un confort excepcional y una presencia imponente.



De 7.500 € a 11.800 €: una estrategia de precios premium pero accesible



Fiel a su filosofía de hacer accesible la movilidad eléctrica de alta gama, BALISTRON adopta una estrategia de precios premium pero asequibles, posicionando sus modelos entre 7.500 € y 11.800 €, según la versión y configuración.



De este modo, tanto los nuevos usuarios como los motoristas experimentados pueden disfrutar de un nivel superior de acabados y rendimiento a un precio competitivo.



Para 2026, la gama se ampliará con quads eléctricos (ATV) y posteriormente con sistemas de propulsión marina y drones, confirmando la ambición de BALISTRON: convertirse en mucho más que una marca de motocicletas, en un verdadero ecosistema de movilidad eléctrica.





La marca apunta inicialmente a Francia, España e Italia como mercados prioritarios



BALISTRON ya cuenta con un almacén central de repuestos en Estambul y tiene previsto establecer una línea de ensamblaje en Turquía, así como un centro logístico en Europa en los próximos 18 meses, lo que reducirá los plazos de entrega de tres días a solo uno.



En esta primera fase, la marca se centrará en Francia, España e Italia como mercados prioritarios.



De cara a 2030, BALISTRON aspira a convertirse en una marca europea de referencia, sinónimo de diseño, confianza e innovación.





"Vemos a BALISTRON como un puente entre generaciones", añade Mert Gücluer, fundador de BALISTRON. "Es una puerta de entrada para los jóvenes motoristas, pero también una marca que los más experimentados pueden respetar por su integridad técnica. Diseñamos para las personas, las carreteras y un futuro más sostenible."



Fundada por los hermanos Turan y Mert Güçlüer, BALISTRON es una empresa de movilidad de nueva generación especializada en motocicletas eléctricas y soluciones de transporte sostenible. BALISTRON desarrolla productos que redefinen la alegría de conducir, centrándose en el confort, la seguridad y el rendimiento.

