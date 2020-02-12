sports





Características destacadas



Certificación global: Cumple completamente con las regulaciones EU L1e/L3e, garantizando una entrada fluida en los mercados internacionales.



Motor de alto rendimiento: Equipada con el sistema E-MAX, que alcanza una eficiencia energética del 92 %, ofreciendo aceleración instantánea y potencia constante.



Seguridad integral: Incluye ABS, E-TCS (Control de Tracción Electrónico) y detección de punto ciego por radar de ondas milimétricas (BSD).



Batería de nueva generación: Impulsada por celdas LMFP y gestionada por el Cube 2.0 Smart BMS, con 25 capas de protección y una autonomía práctica de hasta 80 km.



Conectividad inteligente: Incorpora 4G, GPS dual + Beidou y actualizaciones OTA para mejorar continuamente el rendimiento y la conectividad. A medida que el cambio global hacia la movilidad urbana sostenible continúa acelerándose, la M05 está perfectamente posicionada para atraer a una nueva generación de pilotos que buscan tanto estilo como innovación.



Producción sólida: Una nueva planta con una capacidad anual superior a 100.000 unidades garantiza un suministro fiable y oportuno.





"En Tromox, construimos más que motocicletas eléctricas - construimos asociaciones para el futuro. La M05 no es solo un producto, sino una oportunidad de negocio diseñada para prosperar en la nueva era de la movilidad inteligente."



Acerca de Tromox



Tromox se dedica a ofrecer soluciones de movilidad fáciles, económicas e inteligentes a través de motocicletas eléctricas elegantes y de alto rendimiento. Con una pasión por la ingeniería y la experiencia del piloto, Tromox lidera el camino hacia un futuro más inteligente y sostenible.



