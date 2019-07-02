tech







Rares sont les sujets de durabilité qui préoccupent autant les fabricants et les distributeurs de produits que l'empreinte carbone des produits (PCF) ou l'empreinte carbone. En raison non seulement la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi la diminution de la consommation d'énergie (valeur d'équivalence CO2). Désormais, les décideurs économiques et politiques reconnaissent qu'un site de production en France n'est économiquement viable, et donc pérenne, que si les ressources nécessaires à la fabrication des produits sont assurées. L'empreinte carbone est ainsi devenue une caractéristique décisive du produit.





Bilan CO2 fondé grâce à une analyse SCOPE approfondie



Afin de collecter les données nécessaires au calcul d'une empreinte carbone et de rechercher des données d'émissions réelles dans la chaîne d'approvisionnement, le module CO2 du logiciel de communication DataCross de tec4U-Solutions offre une assistance étendue aux utilisateurs. Les émissions directes provenant des sources propres à l'entreprise (scope 1) constituent la base. Celles-ci comprennent entre autres les émissions dues à la combustion de combustibles fossiles dans les installations de chauffage ou de production d'électricité de l'entreprise.



De même, les valeurs d'émissions issues de la consommation de carburant de la flotte de véhicules de l'entreprise sont prises en compte dans le calcul, car elles représentent également une part importante des émissions directes d'une entreprise. En outre, les émissions indirectes de gaz à effet de serre générées par différents facteurs externes sont prises en compte (scope 2). Parmi ces sources indirectes figurent par exemple l'achat d'électricité ainsi que la mise à disposition de chaleur par des fournisseurs externes. Toutes ces sources de données sont nécessaires pour obtenir une image complète de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et établir un bilan CO2 précis pour l'ensemble de l'entreprise, appelé Corporate Carbon Footprint (CCF).





Des valeurs de CO2 optimisées réduisent à long terme les consommations d'énergie et donc les coûts



Le logiciel détermine les données de consommation pertinentes à l'aide d'informations déjà disponibles, telles que les factures des fournisseurs d'énergie, ce qui permet une détermination transparente et précise des valeurs de consommation pertinentes sans saisie manuelle fastidieuse. Un aspect à ne pas sous-estimer, qui devient visible grâce à la logique du logiciel et peut donc être amélioré en permanence, est le fait que les émissions élevées de CO2 sont souvent liées à un processus de fabrication particulièrement énergivore.



Les utilisateurs obtiennent grâce au logiciel des données qui les aident à optimiser en permanence leurs coûts énergétiques - par exemple en utilisant des machines plus efficaces ou en innovant dans les processus. Afin de pouvoir communiquer de manière simple et transparente l'amélioration de la durabilité obtenue à toutes les parties prenantes, le module offre la possibilité de créer des certificats de CO2 basés sur les produits.



Ces certificats ne constituent pas seulement une confirmation compréhensible et prouvable de la réduction des émissions de CO2, mais servent également d'instrument de communication puissant.





Le plus grand potentiel de différenciation se trouve dans la chaîne d'approvisionnement



Pour obtenir une valeur CO2 réaliste et complète des produits, il ne faut pas seulement tenir compte des émissions directes, mais aussi des émissions générées en amont de la chaîne d'approvisionnement (scope 3). Étant donné qu'elles représentent souvent la source la plus importante des émissions totales de gaz à effet de serre d'un produit et qu'elles recèlent en même temps le plus grand potentiel d'économie, elles doivent être examinées avec une attention particulière. Aujourd'hui, dans la pratique des entreprises, l'estimation des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne d'approvisionnement repose le plus souvent sur des valeurs de base de données standardisées qui fournissent des facteurs d'émission généraux.



Mais cette méthode présente deux inconvénients majeurs : les valeurs standardisées sont souvent basées sur des hypothèses générales, ce qui conduit à une mauvaise estimation des niveaux d'émission réels, ce qui fausse les résultats et donc les stratégies de réduction des émissions. Et, en utilisant les mêmes valeurs de base de données, toutes les entreprises ont essentiellement les mêmes bases pour leurs calculs, ce qui les empêche de se démarquer des autres acteurs du marché et d'obtenir de réels avantages concurrentiels. En outre, la plupart des entreprises ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire, des processus de traitement et de communication correspondants, ni des ressources et capacités requises pour consulter, collecter et ensuite évaluer les données nécessaires à un calcul précis.



Ces défis rendent difficile un calcul précis et différencié des PCF et font obstacle à une stratégie de durabilité globale. Outre les émissions classiques des scopes 1 & 2, le module met donc particulièrement l'accent sur les émissions de la catégorie 1 du scope 3, qui sont complexes et difficiles à calculer.



Communication de données CO2 réelles avec le logiciel DataCross



Comme expliqué, la collecte de données réalistes est essentielle pour établir une empreinte carbone produit pertinente, car seules ces données reflètent les émissions de CO2 réelles le long de la chaîne d'approvisionnement en amont d'un produit. Avec le module CO2 dans DataCross, tec4U-Solutions a développé un module extrêmement économique et en même temps efficace qui permet aux utilisateurs de saisir et de demander avec précision les données CO2 auprès des fournisseurs.



Pour obtenir de manière fiable les données CO2 réelles demandées, il est essentiel d'obtenir une acceptation large et durable de la part des fournisseurs. Cela suppose que les fournisseurs soutiennent activement le processus et participent avec engagement à la collecte et à la mise à disposition des informations nécessaires. Pour favoriser cela, tec4U-Solutions mise sur les processus de communication éprouvés et continuellement optimisés au fil des ans, qui ont été établis dans DataCross.



Autre valeur ajoutée : tous les fournisseurs peuvent utiliser gratuitement les éléments clés du logiciel. Cela offre aux fournisseurs sollicités l'opportunité de calculer leur propre CCF ainsi que le PCF réel pour les produits demandés, contribuant ainsi à un bilan carbone plus précis et durable.





Des limites de système intelligentes garantissent la norme industrielle en matière de surveillance du CO2



En ce qui concerne les limites du système pour le bilan carbone, l'approche "cradle-to-gate" a été utilisée. Cette approche se concentre sur la période qui va de l'extraction des ressources jusqu'au moment où le produit quitte l'usine du fabricant. Cette approche présente des avantages évidents. Elle permet notamment de déterminer facilement les données sous jacentes, qui sont plus proches de la réalité. De plus, elle met clairement en évidence les potentiels d'économie qui sont directement dans la zone d'influence. Si le module est utilisé dès le processus de développement, il devient possible d'identifier les économies potentielles pour chaque nouveau développement de produit, de les exploiter de manière ciblée et de réduire ainsi le PCF de manière significative.



