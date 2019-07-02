tech







Edimakor lance sa campagne spéciale Noël 2025, du 9 décembre 2025 au 8 janvier 2026, avec jusqu’à 60% de réduction sur les formules permanentes et des crédits IA offerts, une occasion unique pour tous les créateurs vidéo, débutants ou professionnels.



Offres exclusives de Noël - Edimakor



Avec l’évolution rapide du marché de la vidéo et la montée en puissance des outils d’intelligence artificielle, Edimakor se positionne comme une solution tout en un accessible et puissante pour réaliser des vidéos de qualité professionnelle en quelques clics. Pendant la période des fêtes, l’offre spéciale Noël est structurée autour des avantages suivants.

1. Jusqu’à –60 % sur les plans Annuel & À Vie



Plan Annuel : seulement 29,97 €

Licence à Vie : réduction de 60 %

Une occasion unique d’accéder à la plateforme de création vidéo et image IA à prix exceptionnel.





2. Achetez une licence à vie et recevez Screen Recorder gratuit



Pour tout achat du plan à vie, le logiciel Screen Recorder est inclus gratuitement, idéal pour tutoriels, gameplay, présentations et enregistrement d’appels vidéo.



3. Produits + Crédits AI — jusqu’à 60 % de réduction



Pour ceux qui souhaitent créer davantage avec l’IA :



Plan Mensuel + 10 000 crédits : 21,99 €

Plan Annuel + 100 000 crédits : 199,99 €



Générez plus de vidéos IA, avatars, voix, images créatives ou effets avancés à moindre coût.





4. Tirage au sort de Noël

500 crédits IA gratuits à gagner

Jusqu’à 45 % de remise supplémentaire sur votre prochaine commande



Ce que vous pouvez créer avec Edimakor à Noël

Vidéos Noël en quelques clics : créez rapidement des contenus festifs, par exemple transformez-vous en Père Noël ou réalisez des vidéos où vous embrassez le Père Noël.

Photos de famille et souvenirs collaboratifs : immortalisez vos proches et vos animaux sans avoir besoin d’une séance photo.

Voix IA du Père Noël : donnez vie à vos vidéos avec des messages vocaux amusants et personnalisés.

Avatars festifs : concevez des personnages et scènes animées avec costumes, décors et expressions originales.

Avec Edimakor, transformez chaque idée en vidéo ou image unique pour Noël, que ce soit pour vos proches, vos réseaux sociaux ou vos projets créatifs.





Pourquoi Noël 2025 est le moment idéal



À l’approche des fêtes, de nombreux créateurs cherchent à produire des contenus marquants (vœux de fin d’année, rétrospectives, vlogs festifs, cadeaux créatifs...). Grâce à cette campagne, Edimakor offre la possibilité de concrétiser ces projets à faible coût, sans sacrifier la qualité.



Pour les freelances qui souhaitent gagner leur vie avec la vidéo en 2026, cette offre est le meilleur cadeau possible : accéder à l’IA à faible coût et produire plus vite des contenus vendables.



Edimakor permet également de générer images et vidéos IA pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux, sans compétences complexes.



Même avec la formule la plus abordable, vous pouvez créer des images et vidéos chaleureuses, drôles ou décalées pour la famille et les animaux - une idée de cadeau électronique original et inoubliable.



À propos d’Edimakor



Edimakor est une plateforme d’édition vidéo intelligente, combinant génération vidéo IA, montage, effets visuels, synthèse vocale, sous-titres automatiques, avatars, face swap, et bien plus encore. Elle s’adresse aussi bien aux créateurs professionnels qu’aux amateurs souhaitant expérimenter le monde de la vidéo.





