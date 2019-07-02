tech





Fonctionnalités clés de la version 4.5.0



Multi-Avatars - Faire Parler Plusieurs Personnages IA

L’une des nouveautés majeures de la version 4.5.0 d’Edimakor est le système de dialogue multi-avatars. Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur peut importer une image contenant plusieurs personnages et attribuer à chaque personnage un texte ou un rôle différent. La solution supporte désormais jusqu’à 20 avatars IA échangeant naturellement dans une même scène. Cette technologie permet de générer des dialogues complexes de manière naturelle, car chaque avatar possède sa propre personnalité, son rôle et son texte. De plus, la synchronisation labiale est très précise, et les animations faciales et corporelles sont très réalistes, offrant ainsi un rendu immersif et crédible.



La solution supporte également des modèles avancés issus de moteurs reconnus tels que DupAvatar, Heygen 2.0 et Omnihuman 1.0, renforçant le réalisme des interactions.





Générateur d’images IA amélioré - NanoBanana Pro



Avec NanoBanana Pro, le générateur d’images d’Edimakor franchit un nouveau cap. Cette fonctionnalité permet désormais de générer et d’éditer des images de haute qualité à partir de textes ou d’images avec un contrôle précis sur la lumière, les angles de caméra, les effets d’objectif et la composition.

Résolution améliorée : prise en charge de 1K, 2K et 4K, pour des rendus encore plus détaillés.

Nombre de références d’images : possibilité d’utiliser jusqu’à 10 images de référence au lieu de 3.

Rendus multi-couches et texte net : pour un résultat haut de gamme et professionnel.

Cet outil est idéal pour créer des visuels marketing, bannières, affiches publicitaires et pour le commerce en ligne, offrant aux créateurs un contrôle maximal et une qualité optimale.





Nouvelle génération de musique IA Hailuo Music 2.0



Désormais, Edimakor dans sa nouvelle version offre une génération de musique IA plus longue et plus cohérente. Hailuo Music 2.0 génère des morceaux couvrant une variété de styles comme cinématique, vlog, publicité, lo-fi. Elle adapte automatiquement la musique à l’intrigue, à l’ambiance et au rythme des vidéos, offrant ainsi un fond sonore commercial prêt à l’emploi pour divers projets.





Mise à jour - Outils d’édition



Edimakor 4.5 propose des outils de montage intelligent basés sur l’IA, incluant le montage composite, des sous-titres optimisés et des effets enrichis. Ces améliorations facilitent un flux de travail professionnel rapide et efficace.





Offres & Activités : - 60 % sur la création vidéo IA pour Noël 2025



Edimakor propose actuellement une promotion de Noël valable du 9 décembre 2025 au 8 janvier 2026 (16h GMT+8). Vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à 60% sur les licences et packs de crédits. À partir de seulement 21,99 €. Grâce à la garantie de remboursement de 30 jours, les utilisateurs peuvent découvrir le produit en toute sérénité.



Un jeu interactif « Play & Get a Christmas Gift » offre des récompenses telles que 45% de réduction supplémentaire, 500 AI Crédits gratuits, licences gratuites ou cartes Amazon.

A propos de HitPaw



Fondée en 2019, HitPaw se concentre sur le développement de logiciels intégrés pour le contenu, innovant l’expérience du montage vidéo grâce à des technologies IA conviviales. Aujourd’hui, ses solutions sont utilisées dans plus de 160 pays et reconnues sur le marché mondial, avec plus de 23 millions de téléchargements à ce jour.



