Ces évolutions s’inscrivent dans la dynamique du plan stratégique 2024–2027 et traduisent la volonté du cabinet de renforcer ses expertises afin d’accompagner des opérations de plus en plus complexes, dans un environnement international et réglementaire en constante évolution.



Primexis consolide ainsi un modèle fondé sur des expertises spécialisées et un accompagnement opérationnel, porté par 80 experts dédiés à l’Investissement Immobilier & Hôtelier et 40 professionnels spécialisés dans le Private Equity.

Jack Capps nommé Associé Immobilier



Expert-comptable, Jack Capps dispose de 14 ans d’expérience dans le conseil financier et l’accompagnement des acteurs du Real Estate et du Private Equity. Il intervient auprès de fonds d’investissement immobiliers français et internationaux sur l’ensemble du cycle d’investissement, de l’acquisition à la cession, en passant par l’exploitation, la valorisation et l’arbitrage de portefeuilles.



Spécialiste des structures réglementées (OPCI, SCPI, SIIC, FIA), il accompagne ses clients sur des enjeux de structuration, de reporting, de valorisation et de conformité, dans des environnements financiers et réglementaires exigeants.



Par sa nomination en tant qu’associé, Primexis renforce son expertise dédiée à l’investissement immobilier et accompagne la structuration et la sécurisation d’opérations à forts enjeux pour les professionnels du secteur.





Julien Beaucé nommé Directeur Corporate & Fund Services



Julien Beaucé accompagne depuis 10 ans les fonds d’investissement dans la structuration et l’organisation de leurs fonctions financières.



Il intervient sur l’ensemble du cycle de vie des investissements, de la structuration initiale aux opérations d’acquisition et de cession, ainsi que sur la fiabilisation de la NAV, les financements intragroupes et les mécanismes de carried interest et de waterfall. Il dispose d’une expertise reconnue des environnements multi-pays et multi-normes.



Sa nomination s’inscrit dans le renforcement des expertises de Primexis dans l’accompagnement des fonds internationaux et de leurs structures opérationnelles.

"Nos clients évoluent dans un environnement où la complexité des opérations et le poids des contraintes réglementaires n’ont jamais été aussi élevés. Avec ces nominations, nous renforçons notre capacité à les accompagner durablement. Jack et Julien combinent une expertise technique et opérationnelle devenue indispensable sur le marché de l’investissement immobilier et du capital investissement." - Olivier Touchard, Président de Primexis



A propos de Primexis



Cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, Primexis accompagne depuis près de 50 ans les directions financières de grandes entreprises, ETI, groupes internationaux et sociétés de gestion dans leurs enjeux financiers et réglementaires.



Primexis en quelques chiffres (2025) :

370 collaborateurs spécialisés en comptabilité, fiscalité, consolidation & reporting, contrôle de gestion, paie et RH. Plus de 870 clients pour un chiffre d’affaires de 50 M€

Classé dans le Top 30 de la Profession Comptable en France

Référencé "Cabinet Incontournable en Immobilier" par Décideurs Magazine (8ème année consécutive). Certifications internationales ISAE 3402 Type II & SSAE 18

Membre de l’association internationale LEA Global, un réseau de 130 cabinets indépendants présents dans 76 pays

www.primexis.fr

