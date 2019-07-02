 27565tt

La marche accompagnée, une méthode d’écoute active qui remet les idées en mouvement

Published on 09/03/2026 à 12:07

Inspirée du concept du *Walk and Talk*, la démarche *Parler en marchant* propose des séances d’accompagnement en mouvement. Cette approche associe marche et échange pour favoriser la clarté d’esprit, la créativité et le bien-être mental.
Pour les entreprises et les particuliers.

 

Une méthode qui allie parole et mouvement

*Parler en marchant* repose sur une idée simple : remettre le corps en mouvement pour libérer la pensée. En marchant, la respiration s’apaise, le cerveau s’oxygène et la parole devient plus fluide. Cette alliance entre déplacement et dialogue favorise des échanges naturels et constructifs.
Le dispositif permet d’aborder des sujets professionnels ou personnels tout en s’éloignant du cadre statique des entretiens classiques.

 

Pour les entreprises et les particuliers

La méthode s’adresse aux entreprises et particuliers souhaitant clarifier une situation, stimuler sa réflexion ou retrouver un équilibre intérieur. Elle s’applique également aux entreprises qui cherchent à renforcer la cohésion d’équipe ou à encourager la créativité de leurs collaborateurs.
L’approche ne nécessite aucun prérequis ni matériel particulier : un lieu propice à la marche suffit.



Des bénéfices soutenus par la recherche

Plusieurs études soulignent les effets positifs de la marche sur la circulation, la concentration et la créativité. En mouvement, les tensions se relâchent et les idées se réorganisent plus facilement.
Les séances accompagnées permettent également de réduire la charge mentale et la fatigue liée à la sur-sollicitation numérique. En avançant physiquement, le corps aide l’esprit à progresser.

Une expérience adaptable et accessible

Les séances peuvent avoir lieu dans l’espace public, à proximité du domicile ou du lieu de travail. À Paris, plus d’une cinquantaine d’itinéraires ont été sélectionnés pour leur cadre calme et inspirant.
Un réseau de partenaires permet de proposer cette expérience dans d’autres régions. Des formats à distance, par téléphone ou visioconférence, prolongent l’expérience pour ceux qui souhaitent plus de flexibilité.

Une initiative issue de l’expérience de terrain

Le projet *Parler en marchant* a été fondé par Gilles Misrahi, coach professionnel et accompagnateur depuis plus de vingt ans. Son parcours auprès d’entreprises, de créateurs et d’acteurs culturels a nourri cette approche fondée sur l’écoute, la marche et la mise en mouvement.
Le réseau se développe aujourd’hui à l’échelle nationale et accueille de nouveaux praticiens souhaitant se former à cette méthode.
https://www.linkedin.com/in/gillesmisrahi/


Contact presse

Gilles Misrahi
Parler en marchant
Email : gilles@parlerenmarchant.com
Téléphone : 06 05 71 45 47
Site web : www.parlerenmarchant.com

