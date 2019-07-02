24 | Communiqué de presse
Press release displayed 97 times
La marche accompagnée, une méthode d’écoute active qui remet les idées en mouvement
Published on 09/03/2026 à 12:07
Pour les entreprises et les particuliers.
Une méthode qui allie parole et mouvement
*Parler en marchant* repose sur une idée simple : remettre le corps en mouvement pour libérer la pensée. En marchant, la respiration s’apaise, le cerveau s’oxygène et la parole devient plus fluide. Cette alliance entre déplacement et dialogue favorise des échanges naturels et constructifs.
Le dispositif permet d’aborder des sujets professionnels ou personnels tout en s’éloignant du cadre statique des entretiens classiques.
Pour les entreprises et les particuliers
La méthode s’adresse aux entreprises et particuliers souhaitant clarifier une situation, stimuler sa réflexion ou retrouver un équilibre intérieur. Elle s’applique également aux entreprises qui cherchent à renforcer la cohésion d’équipe ou à encourager la créativité de leurs collaborateurs.
L’approche ne nécessite aucun prérequis ni matériel particulier : un lieu propice à la marche suffit.
Des bénéfices soutenus par la recherche
Plusieurs études soulignent les effets positifs de la marche sur la circulation, la concentration et la créativité. En mouvement, les tensions se relâchent et les idées se réorganisent plus facilement.
Les séances accompagnées permettent également de réduire la charge mentale et la fatigue liée à la sur-sollicitation numérique. En avançant physiquement, le corps aide l’esprit à progresser.
Une expérience adaptable et accessible
Les séances peuvent avoir lieu dans l’espace public, à proximité du domicile ou du lieu de travail. À Paris, plus d’une cinquantaine d’itinéraires ont été sélectionnés pour leur cadre calme et inspirant.
Un réseau de partenaires permet de proposer cette expérience dans d’autres régions. Des formats à distance, par téléphone ou visioconférence, prolongent l’expérience pour ceux qui souhaitent plus de flexibilité.
Une initiative issue de l’expérience de terrain
Le projet *Parler en marchant* a été fondé par Gilles Misrahi, coach professionnel et accompagnateur depuis plus de vingt ans. Son parcours auprès d’entreprises, de créateurs et d’acteurs culturels a nourri cette approche fondée sur l’écoute, la marche et la mise en mouvement.
Le réseau se développe aujourd’hui à l’échelle nationale et accueille de nouveaux praticiens souhaitant se former à cette méthode.
https://www.linkedin.com/in/gillesmisrahi/
Contact presse
Gilles Misrahi
Parler en marchant
Email : gilles@parlerenmarchant.com
Téléphone : 06 05 71 45 47
Site web : www.parlerenmarchant.com
Communiqué publié par Misrahi Gilles
Published on 09/03/2026 à 12:07 sur 24presse.com
Misrahi Gilles
www.parlerenmarchant.com
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Misrahi Gilles
Website
www.parlerenmarchant.com
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "societe"
Habitat partagé : COSIMA l'alternative aux EHPAD...Publié le 11/03/2026 à 11:20 La marche accompagnée, une méthode d’écoute active ...Publié le 09/03/2026 à 12:07 Etude: les 10 meilleurs pays où s’expatrier pour sa r...Publié le 03/02/2026 à 10:59 Boom du mariage en France : Comment évoluent les tradit...Publié le 28/01/2025 à 17:29 Mariage de rêve : une étude Mariages.net dévoile le b...Publié le 07/01/2025 à 15:23 Mariages : 5 tendances immanquables en 2025...Publié le 24/10/2024 à 13:02 Lune de Miel : le classement des îles préférées des ...Publié le 04/09/2024 à 13:03 Mariages atypiques : quels sont les lieux et animations ...Publié le 20/06/2024 à 13:27 Baisse de la natalité : Les jeunes mamans racontent pou...Publié le 19/02/2024 à 13:57 Lourdes accueille la première édition du pèlerinage a...Publié le 03/12/2023 à 15:55