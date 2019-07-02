societe





Principaux enseignements

La sécurité est un facteur décisif : certains pays européens se situent parmi les mieux classés au Global Peace Index.

Le coût de la vie varie fortement en Europe : Eurostat constate des écarts marqués, avec un différentiel important entre pays à prix élevés et pays à prix bas.

Les “régimes retraite” les plus lisibles sont ceux qui offrent une imposition forfaitaire ou un taux réduit sur les revenus/pensions de source étrangère, sous conditions de résidence et de conformité / substance de résidence. Classement 2026



1. Chypre - Fiscalité des pensions étrangères compétitive (option à 5 %), climat méditerranéen, pas d’impôts sur les dividendes et intérêts de placements si non-dom (nouveau résident n’ayant pas la nationalité chypriote).

2. Malte - Régime “Malta Retirement Programme” : 15 % sur revenus étrangers reçus à Malte (incluant la retraite et les autres revenus), aucun impôt sur les revenus non rapatriés à Malte, environnement anglophone, soins de santé solides.

3. Andorre - Cadre de vie montagneux, très faible criminalité, impôt sur le revenu plafonné à 10 % et fiscalité patrimoniale limitée (ticket d’entrée élevé : 1 million d’euros d’investissement + contribution gouvernementale 50 000 euros).

4. Italie - Qualité de vie et soins, dispositif “pensionati esteri” à 7 % (sous conditions géographiques et de résidence antérieure) ou forfait fiscal à 300 000 euros par an (généralement intéressant si revenus supérieurs à 1 million par an).

5. Grèce - Climat et coût de la vie, régime alternatif à 7 % sur revenus étrangers pour retraités (valable 15 ans) ou forfait fiscal si revenus élevés (forfait de 100 000 euros par an).

6. Suisse - Sécurité et infrastructures “premium”, fiscalité cantonale et possibilité d’imposition d’après la dépense pour certains profils (forfait fiscal).

7. Bulgarie - Coût de la vie bas dans l’UE, impôt sur le revenu à taux unique (10 %).

8. Espagne - Système de santé, climat et espérance de vie élevée mais fiscalité assez élevée (et vigilance sur l’impôt sur le patrimoine / impôt sur la fortune).

9. France - Qualité de soins et infrastructures mais fiscalité lourde (progressivité + prélèvements sociaux sur revenus du capital).

10. Hongrie - Coûts compétitifs, impôt sur le revenu à taux unique (15 %), mais écarts régionaux en qualité de soins.

Méthodologie et critères



Qualité de vie : climat, accès aux soins, coût de la vie (indicateurs Eurostat) et facteurs d’attractivité générale.

Sécurité : Global Peace Index (lorsque disponible) et indicateurs alternatifs (ex. homicides intentionnels - Banque mondiale) pour certains micro-États non inclus.

Fiscalité : textes officiels par pays concernant l’imposition des pensions et revenus (régimes spéciaux, taux nominaux).

