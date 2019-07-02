entreprises



Une architecture attentive au paysage

Implanté sur un site méditerranéen en pente, façonné par les pins, les restanques et la minéralité du sol, le projet développe une architecture attentive au paysage, à la topographie et à la végétation conservée.

La conception à hauteur d’enfant privilégie des volumes fragmentés et lisibles, une continuité fluide entre dedans et dehors et une organisation spatiale favorisant l’autonomie, la sécurité et l’apaisement. L’architecture devient ainsi un paysage-refuge, prolongé par 3 500 m² d’aménagements paysagers participant pleinement de l’expérience sensible des lieux.

Une approche bioclimatique



Fondé sur une approche bioclimatique du temps long, le projet associe ossature bois, béton de chaux et de chanvre projeté et parement en pierre naturelle du Var. Ces choix constructifs traduisent une manière de bâtir sobre et durable, ancrée dans le territoire, où la matière porte mémoire et transmission, fidèle à la philosophie d’Amelia Tavella : construire sans effacer, prolonger sans trahir, et inscrire l’architecture dans une relation juste entre paysage, usages et temps.



L’agence Amelia Tavella, récemment installée à Paris, poursuit ainsi une pratique attentive au paysage, au patrimoine et aux enjeux contemporains de l’architecture.



Dates clefs du parcours d'Amelia Tavella

1977 : Naissance à Ajaccio, en Corse.

1995 – 2001 : Études d’architecture à l’École Spéciale d’Architecture, à Paris.

2004 – 2005 : Diplôme d’architecte (DESA) en 2004, suivi d’un master en urbanisme à la Faculté de droit d’Aix-Marseille.

2007 : Fondation de l’agence Amelia Tavella à Aix-en-Provence.

2016 : Lauréate du Prix Jeune Femme Architecte, décerné par l’Association pour la recherche sur la ville et l’habitat (ARVHA).

2017 : Récompensée par le Prix Pierre Cardin – Architecture de l’Académie des Beaux-Arts, sous la Coupole de l’Institut de France.

2018 : Désignée rising star of French architecture par l’Institut Choiseul Ville de Demain, qui distingue les personnalités influentes façonnant la ville de demain.

2021 : Élevée au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mérite par la Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur.

2022 : Multiples distinctions, dont le Tecu Architecture International Award et la Médaille d’Architecture – Prix Dejean de l’Académie d’Architecture.

2023 : Lauréate du concours international d’architecture pour la construction du Château de Nalys, nouveau fief de la famille Guigal.

2024 – 2025 : Finaliste du European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award et du European Architectural Heritage Intervention Award, distinguant des interventions contemporaines sur le patrimoine.

2026 : L’agence Amelia Tavella s’installe à Paris, sur l’Île Saint-Louis. Paris devient un second port d’attache : entre la capitale et la Méditerranée, Amelia Tavella affirme une œuvre de la traversée, où le regard insulaire dialogue avec la ville historique et culturelle.

Presse

A propos d'Amelia Tavella

En 2007, elle fonde son agence. Amelia Tavella revendique une architecture engagée, libre, attentive aux usages et aux lieux.

Son travail est rapidement reconnu :

Prix de la Jeune Femme Architecte

Prix Pierre Cardin de l’Académie des Beaux-Arts

Palmarès Choiseul Ville de Demain.

Faire dialoguer architecture, art, paysage et société

Sa démarche est saluée pour sa capacité à faire dialoguer architecture, art, paysage et société, dans une pratique ouverte et transdisciplinaire.

Elle collabore avec des artistes, des écrivains, des historiens, des sociologues.

Avec Pauline Guerrier, Ange Leccia, Nina Bouraoui, et aux côtés de chercheurs et de praticiens du patrimoine, elle développe une œuvre nourrie par le croisement des regards. Du Couvent Saint-François, salué pour sa greffe contemporaine reliant passé et présent, aux Thermes de Balaruc-les-Bains, du Château de Nalys aux écoles ancrées dans le maquis, chaque projet procède comme une archéologie sensible.

Construire sans défaire

Lire, fouiller, comprendre avant d’intervenir. Honorer ce qui préexiste, prolonger sans effacer. Construire sans défaire, inventer sans renier. Son architecture accorde une attention extrême aux matières, au détail, aux gestes justes. Pierre, bois, cuivre, eau deviennent langage. Le rapport au matériau est sensuel, presque charnel : une peau qui protège et raconte.

Son architecture est dite « sensible » parce qu’elle naît toujours du lieu qui la reçoit. Elle ne sépare jamais l’édifice de l’espace déjà là — nature ou ville.

Chaque projet devient une forme de noces entre ce qui est et ce qui advient. Une architecture du temps long, attentive à la mémoire.

Engagée dans la transmission, Amelia Tavella expose, enseigne, intervient dans des conférences et jurys internationaux. Son travail est montré en France et en Europe, salué par de nombreuses distinctions.



Finaliste du Prix européen Mies van der Rohe en 2024, elle s’inscrit dans une scène architecturale européenne attentive aux enjeux du patrimoine, du paysage et de la durabilité.

En 2026, elle installe son agence à Paris, sur l’Île Saint-Louis — une île intérieure où l’eau, la pierre et la mémoire se répondent. Entre Paris et la Méditerranée, son œuvre affirme une architecture de la traversée, reliée à ses racines et tournée vers l’avenir : une architecture qui transmet, répare et relie.

Contact presse

AMELIA TAVELLA

Architecte DESA

14 rue Saint - Louis en l'ile

75004 PARIS

T. 04 26 78 23 71

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ameliatavella

Instagram: https://www.instagram.com/amelia_tavella