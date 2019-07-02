entreprises





Au premier plan, de gauche à droite :

Lisa-Marie Labrouve (Gustave Roussy), Radomir Jovanovic (ADVANS Group),

Gwladys Batta et Béatrice Callens (Clowns Z’hôpitaux).



Initiés en 2021, les vœux solidaires d'ADVANS Group sont l'occasion de renouveler l'engagement du groupe en faveur de la recherche et du bien-être des malades et personnes âgées. Dans son discours, Radomir Jovanovic est revenu sur le sens de cette initiative, devenue un temps fort de la vie d’ADVANS Group :

"Cette année, nous remettons 5 000 € à Clowns Z’hôpitaux et 25 000 € à Gustave Roussy. Ces montants sont modestes à l’échelle des besoins, mais ils s’accompagnent de beaucoup de respect et de reconnaissance pour votre travail. Votre engagement est admirable et nous sommes fiers de nous tenir à vos côtés."

Il a rappelé l’abandon des objets publicitaires de vœux depuis 2020 au profit d’un soutien pérenne à des causes à impact réel.

Des témoignages qui ont marqué l’auditoire



Clowns Z’hôpitaux pour toujours plus de bien-être en milieu de soins



Béatrice Callens, trésorière de l’association, a rappelé l’exigence de ce métier singulier :

"Les clowns qui interviennent dans les hôpitaux et les EHPAD sont des artistes formés, capables d’aborder des situations délicates avec tact, observation et sensibilité. Leur mission repose sur l’écoute, le respect du rythme de chacun et une grande humanité. Dans un contexte où de nombreuses associations peinent à trouver des financements, la fidélité du soutien d’ADVANS Group est d’autant plus précieuse et nous permet de poursuivre ces actions essentielles. Un grand merci."

Elle a ensuite laissé la parole à Gwladys Batta, artiste clown, qui a présenté le sens de son engagement. Elle a notamment évoqué une rencontre touchante avec un patient atteint d’un trouble dégénératif, avec lequel elle avait réussi à instaurer une brève mais précieuse connexion grâce à un simple mouvement du pied partagé, une véritable “danse du pied”.



Elle a également parlé de ces personnes âgées qui, lors d’une première visite, entrebâillent timidement la porte de leur chambre, puis l’accueillent quelques mois plus tard d’un “mon amie”, les bras grands ouverts, à l’occasion d’une deuxième visite.





Gustave Roussy : des progrès réels, et encore beaucoup à accomplir



Lisa-Marie Labrouve, pour le centre Gustave Roussy, a présenté l’usage concret des dons et les avancées réalisées :



"Aujourd’hui, près de 80 % des cancers pédiatriques se soignent, et les progrès récents sont significatifs. Mais il reste encore 20 % de situations où la recherche doit absolument avancer, et un enjeu crucial : accompagner les enfants guéris dans les années qui suivent. M. Jovanovic a parlé de montants "modestes", ils représentent tout de même près de 100 000€ en cinq ans, ce qui est loin d’être modeste. Ils permettent de contribuer durablement au financement de projets de recherche ciblés et de renforcer l’accompagnement des jeunes patients et de leurs familles. Merci pour votre engagement fidèle et régulier à nos côtés."

À propos du centre Gustave Roussy



Gustave Roussy est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Il associe soins, recherche et enseignement, avec une expertise reconnue en immunothérapie, médecine personnalisée et oncologie pédiatrique.



https://www.gustaveroussy.fr





À propos de l’association Clowns Z’hôpitaux



Créée en 2004 et reconnue d’intérêt général, l’association intervient dans les hôpitaux, EHPAD et établissements spécialisés, pour offrir des instants d’écoute, d’émotion, de légèreté et de présence aux patients et à leurs proches.



https://www.clown-hopital.com





A propos d’ADVANS Group



ADVANS Group est un partenaire technologique spécialisé dans l’ingénierie électronique, logicielle et mécanique, réunissant ELSYS Design, AVISTO et MECAGINE. Le groupe accompagne ses clients dans leurs projets de R&D, principalement en Europe et aux États-Unis.



https://www.advans-group.com





