La saveur délicate des coquilles Saint-Jacques d’Aomori

Cette initiative offre aux consommateurs français l’opportunité de découvrir directement, à travers la dégustation, la saveur délicate, la texture tendre et la grande polyvalence culinaire des coquilles Saint-Jacques d’Aomori.

Ramens et Udons

En les intégrant à des ramen et des udon, des spécialités japonaises déjà très appréciées en France, nous souhaitons souligner l’excellence et le potentiel gastronomique de ce produit.

Pendant toute la durée de l’opération, un questionnaire sera proposé aux clients commandant les menus concernés. Les participants pourront bénéficier d’un avantage offert par le restaurant.

Plats exclusifs et éphémères

C'est l'occasion de savourer des plats exclusifs et éphémères : ramen et udon préparés avec des coquilles Saint-Jacques cuites d’Aomori, charnues, tendres et riches en umami.

Période de l'opération Du 19 janvier au 2 février 2026

Restaurants participants :

KISIN

Udon fait maison

7-9 Rue de Ponthieu, 75008 Paris



Taishoken

Restaurant Japonais

27 Rue du Colisée à Paris 75008 Paris

Organisateur/Responsable du projetã

Préfecture d’Aomori

