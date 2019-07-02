24 | Communiqué de presse
Plats en édition limitée de la Saint-Jacques cuite de la préfecture d’Aomori
Published on 28/01/2026 à 15:59
La saveur délicate des coquilles Saint-Jacques d’Aomori
Cette initiative offre aux consommateurs français l’opportunité de découvrir directement, à travers la dégustation, la saveur délicate, la texture tendre et la grande polyvalence culinaire des coquilles Saint-Jacques d’Aomori.
Ramens et Udons
En les intégrant à des ramen et des udon, des spécialités japonaises déjà très appréciées en France, nous souhaitons souligner l’excellence et le potentiel gastronomique de ce produit.
Pendant toute la durée de l’opération, un questionnaire sera proposé aux clients commandant les menus concernés. Les participants pourront bénéficier d’un avantage offert par le restaurant.
Plats exclusifs et éphémères
C'est l'occasion de savourer des plats exclusifs et éphémères : ramen et udon préparés avec des coquilles Saint-Jacques cuites d’Aomori, charnues, tendres et riches en umami.
Période de l'opération Du 19 janvier au 2 février 2026
Restaurants participants :
KISIN
Udon fait maison
instagram: https://www.instagram.com/kisin_paris/
7-9 Rue de Ponthieu, 75008 Paris
Taishoken
Restaurant Japonais
instagram: https://www.instagram.com/restaurant_taishoken/?hl=ja
27 Rue du Colisée à Paris 75008 Paris
Organisateur/Responsable du projetã
Préfecture d’Aomori
Contact presse
Mayu SUZUKI
bonjour@east-france.com
Directrice
EAST FRANCE
