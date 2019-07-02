 27668tt

gastrocuisine

Plats en édition limitée de la Saint-Jacques cuite de la préfecture d’Aomori

Published on 28/01/2026 à 15:59

Afin de mieux faire connaître la coquille Saint-Jacques cuite de la préfecture d’Aomori et de stimuler sa demande sur le marché français, plusieurs restaurants de ramen et d’udon à Paris proposeront des plats en édition limitée mettant ce produit à l’honneur.

La saveur délicate des coquilles Saint-Jacques d’Aomori

Cette initiative offre aux consommateurs français l’opportunité de découvrir directement, à travers la dégustation, la saveur délicate, la texture tendre et la grande polyvalence culinaire des coquilles Saint-Jacques d’Aomori.

Ramens et Udons

En les intégrant à des ramen et des udon, des spécialités japonaises déjà très appréciées en France, nous souhaitons souligner l’excellence et le potentiel gastronomique de ce produit.

coquille saint jacque du japon

Pendant toute la durée de l’opération, un questionnaire sera proposé aux clients commandant les menus concernés. Les participants pourront bénéficier d’un avantage offert par le restaurant.

Plats exclusifs et éphémères

C'est l'occasion de savourer des plats exclusifs et éphémères : ramen et udon préparés avec des coquilles Saint-Jacques cuites d’Aomori, charnues, tendres et riches en umami.

Période de l'opération Du 19 janvier au 2 février 2026

Restaurants participants :

KISIN
Udon fait maison
instagram: https://www.instagram.com/kisin_paris/
 7-9 Rue de Ponthieu, 75008 Paris

Taishoken
Restaurant Japonais
instagram: https://www.instagram.com/restaurant_taishoken/?hl=ja
27 Rue du Colisée à Paris 75008 Paris

 

Organisateur/Responsable du projetã

Préfecture d’Aomori

Contact presse

Mayu SUZUKI
bonjour@east-france.com 
Directrice
EAST FRANCE 

Communiqué publié par Yukina
Published on 28/01/2026 à 15:59 sur 24presse.com
Yukina
East-france

www.east-france.com
Press release copyrights free 24presse.com

Yukina

Company : East-france

Yukina
East-france

Website
www.east-france.com

