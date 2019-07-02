24 | Communiqué de presse
La Boutique des Saucissons présente son calendrier de l’avent 2025 dédié aux saucissons artisanaux
Published on 06/10/2025 à 15:31
Des saucissons artisanaux pour patienter jusqu’aux fêtes
C’est toute l’âme de Noël qui s’exprime dans ce calendrier généreux : le partage, la convivialité et le goût authentique. Les vingt-quatre cases ont été pensées comme un véritable parcours gustatif à la découverte du bon gout de terroir des saucissons artisanaux français. Saucisson nature, aux noix, aux truffes, aux noisettes, au cantal, chorizo,... 8 saveurs différentes sont présentées dans ce coffret.
Conçu pour être partagé, ce calendrier contient 4 mini saucissons par case, ainsi que 3 saucissons entiers.
Un calendrier fidèle à l’ADN de La Boutique des Saucissons
100% artisanal : tous les saucissons sont fabriqués dans le respect des recettes traditionnelles au cœur de l’Ardèche-Cévenole.
- Made In France : les saucissons sont confectionnés à partir de viande de porc 100% Française.
- Générosité : une gamme diversifiée avec des saveurs diverses et des formats plus généreux.
- Originalité : une idée cadeau parfaite pour les gourmets ou les entreprises, ce calendrier apportera une touche savoureuse aux fêtes de fin d’année.
Ce calendrier de l’Avent généreux est déjà disponible en pré-commande sur le site Internet www.laboutiquedessaucissons.fr au prix de 49.00 € TTC (livraison offerte). La livraison se fera à partir du 17 novembre 2025.
A propos de La Boutique des Saucissons
La Boutique des Saucissons est une boutique de vente en ligne des Salaisons Debroas, une entreprise familiale et indépendante basée au cœur de l’Ardèche méridionale depuis 1952. Aujourd’hui, la boutique propose une quarantaine de produits de terroirs issus d’une fabrication artisanale.
Pour plus d'informations ou commande : https://laboutiquedessaucissons.fr/products/calendrier-de-lavent-saucisson
