Une vitrine mondiale pour les territoires ultramarins et leurs savoir-faire



Le rhum n’est pas seulement un spiritueux : c’est le fruit d’un écosystème vibrant où se croisent planteurs, distillateurs, mixologues, tonneliers, industriels et scientifiques.



Cette édition réunira aussi les acteurs phares des territoires ultramarins - Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie française, entre autres – dont les traditions et innovations nourrissent l’économie et le rayonnement de cette filière dynamique.





Délégations venues de plus de 30 pays



Avec la participation de délégations venues de plus de 30 pays, incluant acheteurs et journalistes internationaux, le Mondial du Rhum s’impose comme une plateforme stratégique pour les échanges commerciaux, renforçant l’export et valorisant l’excellence française sur la scène mondiale.





Temps forts et partenariats stratégiques



L’édition 2025 se distingue par des partenariats majeurs, notamment avec Bonsucro, Spirits Europe, Paris Je t’aime, Gault&Millau, Women Leading Rhum, Business France ainsi que plusieurs ministères et institutions clés.





Focus sur le G20 du Rhum Le G20 du Rhum 2025 mettra en avant non seulement les producteurs, distilleries, et experts du secteur et aussi les représentants des gouvernements de divers pays.



Leur participation souligne l'importance économique et culturelle du rhum à l'échelle internationale.

Programme

Conférences et Le G20 du Rhum composant un sommet réunissant des acteurs internationaux pour débattre des enjeux stratégiques et de l’avenir de cet écosystème.

Tables rondes dédiées aux territoires ultramarins, explorant leurs défis et perspectives.

Expériences gustatives, des démonstrations et des rencontres immersives avec les acteurs qui façonnent l’univers du rhum.

Un événement tourné vers l’avenir: des opportunités concrètes de métiers, d’emploi et d’entrepreneuriat

Le Mondial du Rhum 2025 met un point d’honneur à impliquer la jeunesse, en leur ouvrant des opportunités concrètes de métiers, d’emploi et d’entrepreneuriat.



Le Mondial du Rhum 2025 est une plateforme d’action et de réflexion, célébrant à la fois les traditions et la modernité pour bâtir l’avenir de l’Ecosystème Rhum.

