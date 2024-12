mode-beaute







Pour préparer un séjour aux sports d’hiver, il est crucial de bien choisir les produits à emporter pour affronter les températures glaciales sans alourdir inutilement sa valise. La montagne, avec son air pur et ses pistes enneigées, offre un cadre idyllique pour se ressourcer. Cependant, ces vacances peuvent aussi être éprouvantes pour la peau et le corps : sécheresse, sensibilité accrue, froid extrême, et courbatures sont des effets courants à prévoir.



Pour profiter pleinement de cette expérience tout en préservant son capital beauté, il est indispensable de glisser dans ses affaires quelques soins essentiels adaptés aux rigueurs hivernales. Pour cela, Klytia Paris a conçu la gamme Chronosoins® Weekend, composée de deux produits incontournables à emporter partout. Compacte et efficace, cette sélection garantit une peau protégée et nourrie tout au long du séjour et offre un soin professionnel digne d’un institut, même en plein cœur des montagnes.



Le rituel beauté en deux étapes :



Éclat Sublime - Gommage Enzymatique : Ce gommage-masque doux est idéal pour offrir à la peau un coup d’éclat après une journée dans le froid et l’altitude. Ses enzymes de fruits exfolient en douceur, resserrent les pores et unifient le teint, tandis que l’huile de rose musquée et l’huile d’avocat hydratent et régénèrent intensément. Compact et efficace, il se glisse discrètement dans les bagages et préserve l’éclat de la peau tout au long du séjour.



Conseil d'utilisation : appliquer une fine couche sur le visage et le cou à l’aide d’un pinceau, laisser agir pendant 10 minutes et enlever à l’eau tiède. Il prépare la peau pour les soins suivants et son utilisation est recommandée une fois par semaine.



Fluide Magique - Crème de Nuit Intensive : Ce soin hydratant et anti-âge est idéal pour régénérer les peaux fatiguées après une journée au froid. Enrichi en oligopeptides, protéines de soja et extrait de bourgeons de hêtre, il stimule la production de collagène, hydrate en profondeur et redonne élasticité et éclat à votre peau. Sa texture riche est parfaite pour combattre les marques de fatigue et protéger votre peau des agressions hivernales. Compact et facile à emporter, il s’impose comme un indispensable beauté pour les séjours à la montagne.



Conseil d'utilisation : Prélever une quantité généreuse de produit dans le creux de la main et appliquer aussitôt sur tout le visage et le cou préalablement nettoyés, effectuer un léger massage et laisser agir pendant toute la nuit. Le lendemain, effectuer le nettoyage quotidien. Grâce au Fluide Magique, réveillez-vous avec une peau lumineuse, lisse et prête à affronter une nouvelle journée sur les pistes.





Pourquoi la gamme Chronosoins® Weekend est essentielle en hiver ?



Le froid et l’altitude mettent la peau à rude épreuve, la déshydratant et la rendant plus vulnérable aux imperfections. Compacte et efficace, cette routine beauté permet d'emporter l'essentiel dans ses bagages tout en prenant soin de sa peau. Pour profiter de ses vacances à la montagne tout en préservant son éclat naturel grâce à des produits 100 % vegan, respectueux de la peau et de l’environnement. Avec Klytia, faites rimer ski et beauté pour un hiver radieux.





Les Chronosoins® Klytia : Une révolution cosmétique en harmonie avec les biorythmes de la peau



Dans un monde où les promesses de miracles en cosmétique se multiplient, Klytia propose une alternative scientifique et durable : les Chronosoins®.



Issus de recherches en chronobiologie, en partenariat avec la Faculté de Pharmacie de Paris, ces soins innovants respectent et suivent les biorythmes naturels de la peau, transformant le temps en un véritable partenaire beauté. Chaque rituel des Chronosoins® Klytia est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la peau tout au long de la journée.



Les formulations galéniques ont été soigneusement élaborées pour potentialiser l’efficacité des actifs au moment précis où la peau en a le plus besoin. En agissant en séquence et en complémentarité, ces produits offrent une efficacité comparable à celle d’un soin professionnel, tout en s’intégrant facilement dans les routines quotidiennes. Testés sous contrôle pharmaceutique et rigoureusement évalués, les Chronosoins® ont démontré des niveaux d’efficacité et de satisfaction élevés.



En accord avec les valeurs de Klytia, ces produits sont 100 % vegan, sans cruauté animale, et respectueux de l’environnement. Avec les Chronosoins® Klytia, le temps n’est plus un ennemi mais un allié précieux pour révéler la beauté naturelle de la peau.

A propos de la maison Klytia

Depuis 1895, Klytia incarne le savoir-faire français en cosmétique, mêlant tradition et innovation. Née au prestigieux hôtel de Nocé, place Vendôme à Paris, elle a marqué l’histoire en devenant la marque à l'origine du premier institut de beauté au monde.

Avec un engagement profond envers la clean beauty et des valeurs de respect, d’excellence et d’éthique, Klytia révolutionne les routines de soin grâce à la chronobiologie. Sa gamme de produits 100 % véganes s’adapte aux besoins spécifiques de la peau à chaque moment de la journée.

Alliant élégance et efficacité, Klytia offre des soins premium pour une peau éclatante, lumineuse et visiblement plus jeune.



Plus d'informations : https://klytia.paris