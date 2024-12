entreprises



Puntes Packaging Partners, groupe de référence en Espagne sur le marché de la préimpression pour l'emballage, a acquis la société française Art Media Group (AMG), spécialisée dans la préimpression flexographique. Cette acquisition constitue un mouvement clé dans son internationalisation, visant particulièrement à renforcer sa présence en France et en Europe. Le groupe espagnol dispose actuellement de sites à Saragosse, Valence, Madrid et Cordoue, ainsi que de délégations commerciales au Portugal et en France. À ces implantations s'ajoute désormais l’usine de production d’AMG, située à Gournay-sur-Bray (Haute-Normandie), sur une surface de 2 000 m2 abritant des machines de dernière génération pour la production de clichés flexographiques.



"Chez Puntes, nous travaillons avec des imprimeurs en France et en Belgique depuis 2008, ce qui nous a permis de bien connaître ce marché. Avec cette étape importante, nous améliorons notre service en optimisant les délais des processus et en nous rapprochant de nos clients. De plus, cela nous permet de renforcer notre stratégie de croissance tant dans l'emballage flexible que dans le carton, tout en diversifiant notre activité sur le continent européen, apportant de la valeur et des connaissances au secteur", explique Miguel A. Puntes, CEO de Puntes Packaging Partners.



Emmanuel Fontaine, directeur d’AMG, déclare : "Nous connaissons le groupe Puntes depuis longtemps, et les deux entreprises partagent un engagement fort pour la qualité et le savoir-faire, essentiels pour nos clients. L’union des deux entreprises sera un outil puissant pour attirer de nouveaux clients en offrant le meilleur de chaque marque, et nous sommes certains qu’elle apportera également de nombreuses opportunités de développement."



L’intégration d’AMG s’inscrit dans le processus d’expansion initié en 2021 avec l’acquisition de Diflex, qui a permis de compléter les compétences de Puntes sur le marché national du carton, un matériau en plein essor. Avec cette nouvelle acquisition, l’effectif du groupe atteint 175 employés et son chiffre d’affaires dépasse les 20 millions d’euros. Ce processus de croissance repose sur plus d’un demi-siècle d’excellence professionnelle et d’innovation, faisant de Puntes Packaging Partners une référence solide à l’international pour des solutions de préimpression personnalisées et adaptées aux imprimeurs et aux grandes marques de consommation.

À propos d’Art Media Group



AMG est une marque reconnue en France, notamment dans le secteur du carton ondulé. Ses installations sont dotées de technologies modernes pour la gravure et la découpe des plaques de photopolymère, produisant des résultats imprimés de haute qualité. Son expertise et son adaptation permanente aux évolutions de l’industrie lui permettent de proposer des solutions innovantes à ses clients, ainsi qu’un soutien et un accompagnement dans leurs stratégies de packaging. Son engagement en faveur de la réduction de l’empreinte carbone lui a valu la certification Imprim’vert, un label environnemental largement adopté dans l’industrie graphique française.





À propos de Puntes Packaging Partners



Puntes Packaging Partners a été fondé en 1968 à Saragosse comme entreprise spécialisée dans l’élaboration de clichés pour la flexographie. Cette expertise dans les clichés d’impression, adaptées à un large éventail de supports, ainsi que l’acquisition du groupe Diflex en 2021, lui ont permis d’évoluer pour devenir le leader du marché ibérique dans la préimpression pour l’emballage. Ses principaux efforts ont toujours été dirigés vers la transformation de la chaîne graphique en un processus industriel contrôlé et standardisé, permettant à ses clients d’obtenir des résultats imprimés de haute qualité, d’optimiser les délais et de réduire les coûts.



Actuellement, elle gère plus de 60 000 nouvelles références de conception d’emballages par an pour un total de 65 000 m2 de clichés gravés, et dispose d’outils de développement propres facilitant les flux de travail avec les clients, comme Colorcheck, le premier logiciel en ligne permettant de garder un contrôle total sur la couleur.



Pour plus d’informations :



www.amg-sas.com

www.puntes.es

www.diflex.es