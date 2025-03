mode-beaute

Ein neues Konzept, das die Entwicklung der Vorstellungskraft fördert



Die Lederpantoffeln von LAIT ET MIEL zeichnen sich durch detailreiche und lustige Muster aus, die zum Entfliehen einladen. Jedes Modell verfügt über einen QR-Code (in der Verpackung enthalten), der es Eltern ermöglicht, mit einem Klick die Geschichte der Figuren auf den Hausschuhen herunterzuladen, geeignet für Kinder ab einem sehr jungen Alter.



Alle Geschichten sind in sieben Sprachen verfügbar (Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Tschechisch) und bieten ein originelles Erlebnis, das die Fantasie der Kinder anregt





Fesselnde Geschichten für kleine Entdecker (Wanderlehrlinge)



Unter den Flaggschiff-Modellen entführt uns beispielsweise der „Balloon“-Slipper in die Welt von Eloi, dem Elefanten, und Marius, dem Schaf, zwei Freunden, die beim Einsteigen in einen Heißluftballon entdecken, dass wir manchmal aufstehen müssen, um alle Schönheiten der Welt zu entdecken. Das Modell „Drache“ wiederum erzählt die berührende Geschichte von Flammichou, dem kleinen Drachen, der unter den fürsorglichen Blicken seines Vaters lernt, Feuer zu spucken.





Das kreative Engagement von LAIT ET MIEL



Damien Morlier, Mitbegründer von LAIT ET MIEL, erklärt: „Die Welt von Lait et Miel basiert nicht nur auf dem Angebot hochwertiger Lederhausschuhe für unsere Babys, sondern auch auf der Fantasie unseres Schöpfers. Bei der Gestaltung ihrer Modelle achtet sie darauf, zahlreiche Details hinzuzufügen, die helfen, eine Geschichte zu erzählen. Jetzt werden diese Geschichten erzählt und unsere Hausschuhe werden zum Leben erweckt."





Eine Innovation im Dienste der Kinder



Mit diesem innovativen Sortiment stärkt LAIT ET MIEL seine Vorreiterposition und bietet nicht nur ein Qualitätsprodukt, sondern auch ein bereicherndes und unterhaltsames Erlebnis für Kinder.



Die Initiative lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Gut in deinen Schuhen, gut in deinem Kopf. Dafür setzt sich die Marke ein und fördert das Wohlbefinden und die Entwicklung der Jüngsten in all ihren Dimensionen.

Über LAIT ET MIEL



LAIT ET MIEL ist ein französisches Unternehmen, das seit 15 Jahren für sein Know-how in der Entwicklung und Herstellung von Lederhausschuhen und Lauflernschuhen für Babys bekannt ist. Durch die Kombination hochwertiger Materialien und Kreativität setzt sich die Marke dafür ein, die ersten Schritte von Kindern mit Produkten zu unterstützen, die bequem und ästhetisch sind und Geschichten erzählen, die die Fantasie anregen.



LAIT ET MIEL-Produkte werden heute von rund 300 Wiederverkäufern in rund zwanzig Ländern vermarktet und plant, sein Vertriebsnetz bis 2026 zu verdoppeln.



Weitere Informationen zu www.lait-et-miel.fr