Un concept inédit et propice au développement de l’imagination



Les chaussons en cuir de Lait et Miel se distinguent par des motifs richement détaillés et amusants qui invitent à l’évasion. Chaque modèle intègre un QR code (présent dans son packaging) permettant aux parents de télécharger, en un clic, l’histoire des personnages sur les chaussons, adaptée aux enfants dès leur plus jeune âge.



Toutes les histoires sont disponibles en sept langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais et tchèque) et offrent une expérience originale pour stimuler l’imaginaire des enfants.





Des récits captivants pour petits explorateurs (apprenti-marcheurs)



Parmi les modèles phares, le chausson "Montgolfière" par exemple nous transporte dans l’univers d’Eloi l’éléphant et de Marius le mouton, deux compères qui, en montant à bord d’une montgolfière, découvrent qu’il faut parfois s’élever pour découvrir toutes les beautés du monde. De son côté, le modèle "Dragon" narre l’histoire attendrissante de Flammichou, le petit dragon qui apprend à cracher du feu sous le regard bienveillant de son papa.





L’engagement créatif de LAIT ET MIEL



Damien Morlier, Co-fondateur de Lait et Miel, explique : "L’univers de Lait et Miel, au-delà de proposer des chaussons en cuir de qualité pour nos bébés, repose sur l’imaginaire de notre créatrice. En créant ses modèles, elle prend soin d’apporter de nombreux détails qui permettent de raconter une histoire. Désormais, ces histoires sont racontées et nos chaussons prennent vie."





Une innovation au service de l’enfance



En proposant cette gamme novatrice, Lait et Miel renforce sa position de pionnier et offre non seulement un produit de qualité, mais aussi une expérience enrichissante et ludique pour les enfants.



L’initiative pourrait être résumée en une phrase : bien dans ses chaussons, bien dans sa tête. C’est ce à quoi s’attache la marque, promouvoir le bien être et le développement des plus petits dans toutes leurs dimensions.

À propos de Lait et Miel



Lait et Miel est une entreprise française reconnue depuis 15 ans pour son savoir-faire dans la conception et la fabrication de chaussons en cuir et de chaussures premiers pas pour bébés. Alliant qualité des matériaux et créativité, la marque s’engage à accompagner les premiers pas des enfants avec des produits à la fois confortables, esthétiques et porteurs d’histoires qui stimulent l’imagination.



Les produits Lait et Miel sont aujourd’hui commercialisés par environ 300 revendeurs répartis sur une vingtaine de pays et prévoit de doubler son réseau de distribution à horizon 2026.



Plus d’informations sur www.lait-et-miel.fr