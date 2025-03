mode-beaute

Een nieuw concept dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de verbeelding

De leren pantoffels van LAIT ET MIEL onderscheiden zich door rijk gedetailleerde en leuke patronen die uitnodigen om te ontsnappen. Elk model bevat een QR-code (aanwezig in de verpakking) waarmee ouders met één klik het verhaal van de personages op de pantoffels kunnen downloaden, geschikt voor kinderen vanaf zeer jonge leeftijd.



Alle verhalen zijn beschikbaar in zeven talen (Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands en Tsjechisch) en bieden een originele ervaring die de fantasie van kinderen stimuleert.





Boeiende verhalen voor kleine ontdekkingsreizigers (leerlingwandelaars)



Onder de vlaggenschipmodellen neemt de pantoffel ‘Balloon’ ons bijvoorbeeld mee naar de wereld van Eloi de olifant en Marius het schaap, twee vrienden die, door aan boord van een heteluchtballon te gaan, ontdekken dat we soms moeten opstaan om alle schoonheden van de wereld te ontdekken. Het ‘Dragon’-model vertelt op zijn beurt het ontroerende verhaal van Flammichou, de kleine draak die onder de zorgzame blik van zijn vader vuur leert spuwen.





De creatieve inzet van LAIT ET MIEL



Damien Morlier, medeoprichter van LAIT ET MIEL, legt uit: "De wereld van Lait et Miel is, naast het aanbieden van leren pantoffels van hoge kwaliteit voor onze baby's, gebaseerd op de verbeeldingskracht van onze schepper. Bij het maken van haar modellen zorgt ze ervoor dat ze talloze details toevoegt die helpen een verhaal te vertellen. Nu worden deze verhalen verteld en komen onze pantoffels tot leven."





Een innovatie ten dienste van kinderen



Door dit innovatieve assortiment aan te bieden versterkt LAIT ET MIEL haar pionierspositie en biedt het niet alleen een kwaliteitsproduct, maar ook een verrijkende en leuke ervaring voor kinderen.



Het initiatief is in één zin samen te vatten: goed in je schoenen, goed in je hoofd. Dit is waar het merk zich voor inzet: het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van de jongsten in al hun dimensies.



Over LAIT ET MIEL



LAIT ET MIEL is een Frans bedrijf dat al 15 jaar erkend wordt vanwege zijn knowhow in het ontwerpen en vervaardigen van leren pantoffels en eerste stapschoenen voor baby's. Door hoogwaardige materialen en creativiteit te combineren, zet het merk zich in om de eerste stapjes van kinderen te ondersteunen met producten die comfortabel en esthetisch zijn en verhalen uitdragen die de verbeelding stimuleren.



De producten van LAIT ET MIEL worden momenteel op de markt gebracht door ongeveer 300 wederverkopers verspreid over ongeveer twintig landen en zijn van plan het distributienetwerk tegen 2026 te verdubbelen.



Meer informatie over www.lait-et-miel.fr