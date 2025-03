mode-beaute

Un nuevo concepto propicio para el desarrollo de la imaginación.



Las zapatillas de piel de LAIT ET MIEL se distinguen por estampados divertidos y llenos de detalles que invitan a escapar. Cada modelo incluye un código QR (presente en su embalaje) que permite a los padres descargar, con un solo clic, la historia de los personajes de las zapatillas, aptas para niños desde muy pequeños.



Todos los cuentos están disponibles en siete idiomas (francés, inglés, alemán, italiano, español, holandés y checo) y ofrecen una experiencia original para estimular la imaginación de los niños.





Historias cautivadoras para pequeños exploradores (aprendices de caminante)



Entre los modelos emblemáticos, la zapatilla “Balloon”, por ejemplo, nos transporta al mundo del elefante Eloi y la oveja Marius, dos amigos que, subiendo a un globo aerostático, descubren que a veces hay que subir para descubrir todas las bellezas del mundo. Por su parte, el modelo “Dragón” cuenta la conmovedora historia de Flammichou, el pequeño dragón que aprende a escupir fuego bajo la atenta mirada de su padre.



La apuesta creativa de LAIT ET MIEL



Damien Morlier, cofundador de LAIT ET MIEL, explica: "El mundo de Lait et Miel, más allá de ofrecer zapatillas de piel de calidad para nuestros bebés, se basa en la imaginación de nuestro creador. Al crear sus modelos, se preocupa por añadir numerosos detalles que ayudan a contar una historia. Ahora estas historias se cuentan y nuestras zapatillas cobran vida."





Una innovación al servicio de los niños



Con esta innovadora gama, LAIT ET MIEL refuerza su posición pionera y ofrece no sólo un producto de calidad, sino también una experiencia enriquecedora y divertida para los niños.



La iniciativa se podría resumir en una frase: bueno en tus zapatos, bueno en tu cabeza. Esto es con lo que apuesta la marca, promover el bienestar y el desarrollo de los más jóvenes en todas sus dimensiones.



Acerca de LAIT ET MIEL



LAIT ET MIEL es una empresa francesa reconocida desde hace 15 años por su know-how en el diseño y fabricación de zapatillas de piel y zapatos de primeros pasos para bebés. Combinando materiales de calidad y creatividad, la marca se compromete a apoyar los primeros pasos de los niños con productos cómodos, estéticos y que transmitan historias que estimulen la imaginación.



Los productos de LAIT ET MIEL son comercializados hoy por unos 300 revendedores repartidos en una veintena de países y prevé duplicar su red de distribución de aquí a 2026.



Más información sobre www.lait-et-miel.fr