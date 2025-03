mode-beaute

Un nuovo concetto favorevole allo sviluppo dell'immaginazione



Le pantofole in pelle di LAIT ET MIEL si distinguono per i modelli riccamente dettagliati e divertenti che invitano alla fuga. Ogni modello è dotato di un codice QR (presente nella sua confezione) che permette ai genitori di scaricare, in un click, la storia dei personaggi presenti sulle pantofole, adatte ai bambini fin da piccoli.



Tutte le storie sono disponibili in sette lingue (francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese e ceco) e offrono un'esperienza originale per stimolare l'immaginazione dei bambini.





Storie avvincenti per piccoli esploratori (apprendisti camminatori)



Tra i modelli di punta, la ciabatta “Balloon”, ad esempio, ci trasporta nel mondo di Eloi l'elefante e Marius la pecora, due amici che salendo a bordo di una mongolfiera scoprono che a volte bisogna alzarsi per scoprire tutte le bellezze del mondo. Da parte sua, il modello “Dragon” racconta la commovente storia di Flammichou, il piccolo drago che impara a sputare fuoco sotto lo sguardo premuroso di suo padre.





L'impegno creativo di LAIT ET MIEL



Damien Morlier, co-fondatore di LAIT ET MIEL, spiega: "Il mondo di Lait et Miel, oltre ad offrire pantofole in pelle di qualità per i nostri bambini, si basa sulla fantasia del nostro creatore. Quando crea i suoi modelli, si prende cura di aggiungere numerosi dettagli che aiutano a raccontare una storia. Ora queste storie vengono raccontate e le nostre pantofole prendono vita."





Un’innovazione al servizio dei bambini



Offrendo questa gamma innovativa, LAIT ET MIEL rafforza la sua posizione pioneristica e offre non solo un prodotto di qualità, ma anche un'esperienza arricchente e divertente per i bambini.



L'iniziativa si potrebbe riassumere in una frase: bravo nei panni, bravo nella testa. Questo è ciò su cui si impegna il marchio, promuovendo il benessere e lo sviluppo dei più piccoli in tutte le loro dimensioni.



A proposito di LAIT ET MIEL



LAIT ET MIEL è un'azienda francese riconosciuta da 15 anni per il suo know-how nella progettazione e produzione di pantofole in pelle e scarpe primi passi per neonati. Combinando materiali di qualità e creatività, il marchio si impegna a sostenere i primi passi dei bambini con prodotti comodi, estetici e portatori di storie che stimolano l'immaginazione.



I prodotti LAIT ET MIEL sono oggi commercializzati da circa 300 rivenditori distribuiti in una ventina di paesi e prevede di raddoppiare la propria rete di distribuzione entro il 2026.



Maggiori informazioni su www.lait-et-miel.fr