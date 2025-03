mediasmarketing

Alors qu’elle bénéficie d’une importante couverture médiatique ces dernières années, la problématique des déchets plastiques se classe aujourd’hui n°2 des attentes des Français en matière de développement durable, derrière le changement climatique. L’impact écologique des déchets plastiques est aujourd’hui un enjeu planétaire. Chaque année près de 120 milliards d’unités d’emballage sont produites par l’industrie cosmétique mondiale. Cependant le taux de recyclage ou de réutilisation des emballages plastiques reste encore limité.

En France, la loi économie circulaire prévoit plusieurs mesures fortes : 100% de plastique recyclé (2025) et l’interdiction des emballages plastiques à usage unique (2040). La Loi Climat et Résilience votée cette année prévoit que d’ici 2030 à minima 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m². Pour financer son plan de relance, l’Union européenne applique depuis 2021 une taxation sur les déchets d’emballage en plastique non recyclé (en France, cette taxe est prise en charge par la contribution nationale mais pourrait impacter les chaines de fournisseurs dans les pays où la taxe s’applique directement sur les industriels).

Dans ce contexte, plusieurs grands acteurs français et internationaux du secteur de l’hygiène-beauté et de la distribution se sont déjà engagés dans des stratégies plastique (réduction, suppression, recyclage, plastiques ou matériaux alternatifs, consigne, …) et même de "compensation plastique", sur le même modèle que le carbone, par le biais de partenariat avec des acteurs de collecte et recyclage des déchets plastique (Social Plastic ®, Plastic Negative ®,…). En s’appuyant sur les nouveaux modes de consommation, de nombreuses entreprises se positionnent également sur ces nouveaux marchés (nouveaux emballages, vrac, e-commerce circulaire, recyclage complexe, équipements et matériel de substitution, …).

Après la première édition réalisée en 2021, cette nouvelle édition interrogeant exclusivement des femmes françaises vise à aider les responsables (marketing, innovation, RSE) des marques, enseignes et industriels de l’emballage à bâtir ou renforcer une stratégie plastique en phase avec la demande des consommatrices sur le marché de l’hygiène-beauté.



Pour ce faire l’étude propose 4 grands éclairages :

L’analyse des attentes des Françaises en matière d’emballage hygiène-beauté

Les attitudes des Françaises vis-à-vis des emballages, du plastique et des enjeux de durabilité

La perception qu’ont les Françaises du niveau d’engagement des acteurs de la filière et de la pertinence (pour chaque catégorie de produit et chaque canal de distribution) des différentes stratégies plastique déployées aujourd’hui dans l’hygiène-beauté

Une typologie des consommatrices françaises sur la problématique des emballages plastique dans l’hygiène-beauté : définition de groupes homogènes de consommateurs et présentation des implications marketing pour les marques, enseignes et industriels.

Étude "Emballage responsable dans l’Hygiène-Beauté 2024 : Attentes des acheteuses, préoccupations environnementales et focus plastique - 2ème édition", réalisée par ARCANE Research auprès de 2 501 Françaises interrogées par Internet entre le 03 et le 20 décembre 2024.

Pour accéder à la sythèse de présentation, cliquez ici



Pour accéder à l'infographie, cliquez ici

www.arcane-research.com