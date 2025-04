mediasmarketing

12 univers et 60 circuits analysés



Après les 4 premières éditions réalisées en 2013, 2015, 2017 et 2019, 2024 voit l’actualisation de l’étude sur les aspirations des Français en matière de Restauration Hors Domicile.



Etre constamment à jour des aspirations des clients permet de proposer des innovations les plus "en phase" et ainsi maximiser significativement les chances de succès d’une nouvelle prestation ou d’un nouveau produit.



Sur ce domaine de la consommation alimentaire hors domicile (repas, prestations snacking, petit-déjeuner), l’étude précise ainsi les univers et les circuits de RHD privilégiés par les Français et dresse le profil des clients (qui sont-ils ? quand et comment consomment-ils? etc.).



Surtout, elle précise les attentes des Français en matière d’innovations sur chacun des 12 univers et 60 circuits de distribution et transversalement.





Cette étude est un outil pour :

Evaluer le potentiel commercial d’un lancement en quantifiant précisément la part des clients captifs à une nouvelle prestation ou un nouveau produit RHD,

Valider ou invalider un positionnement marketing par rapport aux aspirations des clients (mix-produit, mix-enseigne, arguments publicitaires, packaging, façade, menu, …),

Créer un consensus en interne sur l’enjeu d’un ou plusieurs axes d’innovation,

Légitimer un offre auprès des clients ou partenaires commerciaux.

Étude "Restauration Hors Domicile 2024 : Quelles sont les aspirations des Français ? Où investir et innover pour répondre à ces attentes ? - 5ème édition" réalisée par ARCANE Research auprès de 5 006 Français ayant consommé une prestation alimentaire en Restauration Hors Domicile interrogés par Internet entre le 25 novembre et le 10 décembre 2024.

