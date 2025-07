mediasmarketing







Des formations sur mesure pour des enjeux majeurs



Nitidis assurera désormais :

Le média training pour des interventions médiatiques percutantes, dispensé par sa marque dédiée Mediatraining.info , spécialisée dans la préparation aux interactions médiatiques.

adaptée aux contextes institutionnels et opérationnels. La préparation aux cérémonies nationales, incluant hommages et commémorations.

Ces formations seront encadrées par Laurent Vibert, fondateur de Nitidis, ancien porte-parole de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et expert en communication sensible depuis plus de 15 ans.



"Nous sommes honorés de poursuivre cette mission stratégique auprès du ministère des Armées, en préparant ses leaders à communiquer avec clarté et impact", déclare Laurent Vibert.





Un groupement avec Netcast pour une expertise renforcée



Nitidis s’associe à son partenaire Netcast, expert en média training, pour répondre à l’ensemble des besoins du Ministère. Ce groupement interviendra sur :

Le média training pour les personnels civils et militaires.

pour une posture professionnelle face aux médias. Les formations spécialisées dans les écoles du ministère, avec des simulations réalistes.



Une confiance renouvelée dans l'expertise Nitidis



Ce contrat témoigne de la qualité des dispositifs pédagogiques de Nitidis, certifiée Qualiopi pour ses activités de formation et sa compréhension des attentes institutionnelles. Chaque année, de nombreux décideurs, cadres, élus et personnalités d'horizon diverses bénéficient de formations sur mesure, plébiscitées pour leur impact opérationnel, consolidant la position de Nitidis comme acteur clé de la communication stratégique et du média training.

A propos de Nitidis

Créée en 2011, Nitidis est une agence indépendante spécialisée en média training, communication de crise et gestion de crise, fondée et dirigée par Laurent Vibert. Nitidis accompagne les entreprises, institutions publiques, collectivités, ONG et personnalités pour les préparer à leurs interventions publiques et médiatiques. Grâce à une approche immersive et des méthodes exclusives, l’agence propose des formations et un conseil stratégique adaptés aux enjeux de communication sensibles et à la gestion de crise.

Classée "excellente" par le guide Leaders League, Nitidis se distingue comme un partenaire de référence en France pour la préparation et le soutien des décideurs face aux défis de communication et de résilience.

Plus d'informations : www.nitidis.fr / www.mediatraining.info