Sous la direction de Laurent Vibert, expert en communication et ancien porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, Mediatraining.info propose des formations immersives, pratiques et certifiées Qualiopi. Cette certification garantit la qualité des formations et permet un financement par les OPCO. Avec plus de 15 ans d’expérience, Laurent Vibert applique des méthodes exclusives et adaptées aux exigences de chaque participant.



Grâce à une approche unique et des outils audiovisuels professionnels, les programmes de Mediatraining.info incluent des mises en situation réalistes, permettant aux participants de maîtriser pleinement leurs interventions. Mediatraining.info s'engage à aider chaque profil à s'exprimer avec assurance et pertinence face aux médias, quelles que soient les circonstances.

A propos de Nitidis

Nitidis est une agence indépendante spécialisée en média training, communication de crise et gestion de crise, fondée et dirigée par Laurent Vibert. Avec plus de 15 ans d’expérience, Nitidis accompagne les entreprises, institutions publiques, collectivités, ONG et personnalités pour les préparer à leurs interventions publiques et médiatiques. Grâce à une approche immersive et des méthodes exclusives, l’agence propose des formations et un conseil stratégique adaptés aux enjeux de communication sensibles et à la gestion de crise.



En complément, la marque Mediatraining.info, certifiée Qualiopi, se consacre spécifiquement à la prise de parole et au média training, offrant des solutions sur-mesure pour répondre aux besoins uniques de chaque profil. Nitidis assure également un accompagnement 24/7 en communication de crise, permettant aux décideurs de réagir efficacement dans des situations sensibles.



Classée "excellente" par le guide Leaders League, Nitidis se distingue comme un partenaire de référence en France pour la préparation et le soutien des décideurs face aux défis de communication et de résilience.

Plus d'informations : www.mediatraining.info