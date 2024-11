tech

L'industrie des jeux vidéo réalise un chiffre d'affaires croissant de 5 milliards en France et emploie plus de 5 000 professionnels dans 1 000 entreprises.



Grâce à UNIVERSITY Esports by Predator et au soutien d'acteurs majeurs du marché tels que Intel ou Riot Games, les étudiants peuvent découvrir les perspectives professionnelles offertes par les secteurs de l'esport et des jeux vidéo, tout en participant à des compétitions et en s'amusant.





Détecter et accompagner les talents de demain

Les jeux vidéo sont l'un des secteurs de l'industrie mondiale du divertissement dont la croissance est la plus rapide, avec des revenus supérieurs à ceux de la musique et du cinéma réunis. En France, les jeux vidéo représentent un chiffre d'affaires croissant de près de 5 milliards d'euros et emploient plus de 5 000 professionnels dans 1 000 entreprises, selon l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions).



Bénéficiant du soutien de grandes marques telles Intel ou Riot Games, le projet UNIVERSITY Esports by Predator s'engage dans l'orientation et l'accompagnement de jeunes talents susceptibles de participer au développement du secteur.





Lancement de la nouvelle saison d'UNIVERSITY Esports by Predator



Les étudiants français peuvent désormais participer à la nouvelle saison d'UNIVERSITY Esports by Predator, qui revient avec de nouveaux tournois. À travers la compétition, l'objectif d'UNIVERSITY Esports by Predator est d'offrir aux jeunes une expérience de gaming à la fois éducative et divertissante.



Tout au long de la saison 2024/25, le projet sera présent sur le terrain grâce à l'UNIVERSITY Tour, qui se rendra sur plusieurs campus à travers la France afin de sensibiliser les communautés académiques aux enjeux et aux débouchés offerts par l'univers du gaming. Ce faisant, les étudiants auront l'opportunité de découvrir toutes les perspectives de carrière d'un secteur en pleine expansion.





Détails de la compétition



VALORANT et Teamfight Tactics sont les jeux mis à disposition des participants français pour la saison 2024/25. Les étudiants peuvent participer aux tournois de ces titres, dont les inscriptions sont désormais ouvertes. Le premier split UNIVERSITY Esports by Predator se jouera en ligne et les finales seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch officielle de la compétition.



À propos de UNIVERSITY Esports

UNIVERSITY Esports est le projet d'esports et de jeu le plus important au monde dans l'environnement universitaire. Organisé par GGTech Entertainment, il offre un environnement compétitif accessible à tous les étudiants et propose une formation spécialisée dans le secteur des esports, offrant ainsi un accès à un large éventail d'opportunités professionnelles.

UNIVERSITY Esports compte la participation de plus de 100 000 étudiants provenant de plus de 2 000 universités de 26 pays sur 4 continents.

Pour plus d'informations, visitez universityesports.fr



À propos de GGTech Entertainment

GGTech Entertainment est une entreprise internationale opérant en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle se consacre au développement de projets innovants dans les domaines des loisirs, du divertissement et de l'éducation à travers le jeu, les esports et la technologie, en mettant l'accent sur l'innovation, la technologie appliquée et les environnements interactifs.

Pour plus d'informations, visitez ggtech.gg